قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد أضا يكشف مفاجأة في الزمالك خاصة بالقسط الأول من صفقة حسام عبد المجيد
وزير الخارجية ونظيره النرويجي يبحثان تعزيز التعاون وتطورات القضية الفلسطينية
بورش ولامبورجيني.. تقديم سيارات فارهة هدايا لعريس في مطروح تثير الجدل
وكيل حسام عبد المجيد: لا توجد شروط جزائية تمنعه من اللعب لأي نادي في مصر
وفاة عسكرية أمريكية في قطر ترفع حصيلة قتلى حرب إيران المعلنة إلى 19
إعلامي ينفرد بتفاصيل تحقيق سري في الزمالك بسبب تسريب تفاصيل صفقة بيزيرا
استقبال حافل بالورود والألحان .. تفاصيل زيارة البابا تواضروس لكنائس العبور ورسالته لشعب الكنيسة .. صور
رئيس الوزراء العراقي والرئيس الإيراني يبحثان التطورات بالمنطقة وجهود تعزيز الأمن والاستقرار
البابا تواضروس يستكمل «قوانين روحية للحياة» .. ويؤكد: الصليب علامة الحب الكامل .. صور
فيروس إبشتاين-بار.. مرض غامض يصيب الإنسان في صمت وهذه أسبابه
من أمريكا وتركيا.. أضا يكشف عن عرضين يهددان استمرار محمد هاني مع الأهلي
جمال الزهيري : إيقاف رمضان صبحي خسارة كبيرة للكرة المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«زراعة الشرقية» تتابع الأنشطة الزراعية وتعظيم الاستفادة من قش الأرز ومخلفات العنب والنخيل .. صور

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية تكثيف المتابعة الميدانية للأنشطة الزراعية وتقديم الدعم الفني والإرشاد للمزارعين والتوعية بالتوصيات الفنية الحديثة بما يُسهم في زيادة الإنتاج وتعظيم الإستفادة من المخلفات الزراعية والحفاظ على البيئة.

من جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بالشرقية قيام المديرية بتنفيذ مرور ميداني بمركز أبو حماد على مراكز تجميع قش الأرز وزراعات القطن والأرز لمتابعة سير العمل وتعظيم الاستفادة من قش الأرز.

أشار وكيل وزارة الزراعة إلى قيام المديرية الزراعة بالشرقية بالمتابعة الإرشادية بمركز أبو كبير على جمعية البندر ومخازنها ومتابعة الأنشطة الزراعية بها كذلك قامت بالمرور علي مراكز حياة كريمة ومتابعة الأنشطة الزراعية بمركز الحسينية.

كما قامت المديرية بمتابعة زراعات الأرز بمركز فاقوس لتوعية المزارعين بالتوصيات الفنية المثلى للحصاد الآلي بما يُسهم في الحد من الفاقد والحصول على أعلى إنتاجية مع التوعية بأهمية قش الأرز باعتباره مورداً يمكن الاستفادة منه وتحقيق عائد اقتصادي إضافي.

أضاف وكيل وزارة الزراعة  قيام المديرية بتنفيذ يوم حقلي بناحية ميت العز وسوادة بمركز فاقوس لتوعية المزارعين بأهمية تدوير المخلفات النباتية الناتجة عن محاصيل العنب والنخيل وتحويلها إلى بلاستيك حيوي لما تحتويه هذه المخلفات من مكونات كيميائية فعالة ومواد مضادة للأكسدة ومقاومة للأشعة فوق البنفسجية وقابليتها للتحلل الكامل في التربة كمادة عضوية دون ترك متبقيات ضارة بالبيئة.

الشرقية محافظ الشرقية للأنشطة الزراعية والإرشاد للمزارعين المخلفات الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الدولة

قرار عاجل من المحكمة في دعوى وقف قبول الأجانب واللاجئين بالجامعات الحكومية

حالة الطقس غدًا الخميس.. أمطار رعدية ورياح و33 درجة بالقاهرة

حالة الطقس غدًا الخميس.. أمطار رعدية ورياح ودرجة الحرارة 33 بالقاهرة

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

شرارة حرب جديدة تهز إثيوبيا.. قوات تيجراي تسيطر على مطار في ميكلي.. واشتعال معركة إسقاط آبي أحمد

الرئيس السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين رؤساء 8 محاكم استئناف

صورة أرشيفية

بعد نشر الواقعة بصدى البلد|تحقيق وجزاءات لمعلمة ومديرة مدرسة بعد تشويه شعر تلميذ ببني سويف

طلاب مدرسة دهشور الثانوية

طلاب مدرسة دهشور الثانوية يستغيثون: المدير طردنا وشتمنا عشان ما اخترناش البكالوريا

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

الدولار يواصل التراجع في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم .. وهذا سعره الآن

صورة أرشيفية

إحالة مدير مدرسة “حادث سقوط المروحة” للتحقيق..ونقل الطالبة المصابة لمستشفى الجلاء

ترشيحاتنا

والدولار

خبير اقتصادي: الحرب أبطأت بعض القطاعات.. وأخرى حققت أرباحًا استثنائية والدولار تحت السيطرة

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| مدبولي: استمرار النزاعات يفرض أعباءً متزايدة على الدول النامية.. الأرصاد: تدشين منظومة للإنذار المبكر لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية

وزارة الزراعة

من رصد التعديات إلى دعم التصدير.. «الزراعة» تكشف مكاسب التحول الرقمي للحيازات

بالصور

تسلا تعيد "رودستر" إلى الواجهة.. سيارة خارقة بعد 6 سنوات من التأجيل

تسلا رودستر
تسلا رودستر
تسلا رودستر

اليوم العالمي بدون سيارات.. هل تستطيع المدن الاستغناء عن هيمنة السيارة؟

اليوم العالمي بدون سيارات
اليوم العالمي بدون سيارات
اليوم العالمي بدون سيارات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟

للانش بوكس.. طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية

طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية
طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية
طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية

فيديو

صابرين النجيلي

دياب يطرح أغنيته الجديدة "امسك حرامي" بالتعاون مع صابرين النجيلي.. شاهد

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد