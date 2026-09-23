«زراعة الشرقية» تتابع الأنشطة الزراعية وتعظيم الاستفادة من قش الأرز ومخلفات العنب والنخيل .. صور

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية تكثيف المتابعة الميدانية للأنشطة الزراعية وتقديم الدعم الفني والإرشاد للمزارعين والتوعية بالتوصيات الفنية الحديثة بما يُسهم في زيادة الإنتاج وتعظيم الإستفادة من المخلفات الزراعية والحفاظ على البيئة.

من جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بالشرقية قيام المديرية بتنفيذ مرور ميداني بمركز أبو حماد على مراكز تجميع قش الأرز وزراعات القطن والأرز لمتابعة سير العمل وتعظيم الاستفادة من قش الأرز.

أشار وكيل وزارة الزراعة إلى قيام المديرية الزراعة بالشرقية بالمتابعة الإرشادية بمركز أبو كبير على جمعية البندر ومخازنها ومتابعة الأنشطة الزراعية بها كذلك قامت بالمرور علي مراكز حياة كريمة ومتابعة الأنشطة الزراعية بمركز الحسينية.

كما قامت المديرية بمتابعة زراعات الأرز بمركز فاقوس لتوعية المزارعين بالتوصيات الفنية المثلى للحصاد الآلي بما يُسهم في الحد من الفاقد والحصول على أعلى إنتاجية مع التوعية بأهمية قش الأرز باعتباره مورداً يمكن الاستفادة منه وتحقيق عائد اقتصادي إضافي.

أضاف وكيل وزارة الزراعة قيام المديرية بتنفيذ يوم حقلي بناحية ميت العز وسوادة بمركز فاقوس لتوعية المزارعين بأهمية تدوير المخلفات النباتية الناتجة عن محاصيل العنب والنخيل وتحويلها إلى بلاستيك حيوي لما تحتويه هذه المخلفات من مكونات كيميائية فعالة ومواد مضادة للأكسدة ومقاومة للأشعة فوق البنفسجية وقابليتها للتحلل الكامل في التربة كمادة عضوية دون ترك متبقيات ضارة بالبيئة.