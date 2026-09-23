«مستقبل وطن» يواصل جولته بالشرقية.. تجهيز احتياجات المستشفى الجامعي بالزقازيق من المستلزمات والأدوية

في خامس محطات الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، واصلت قيادات الحزب جولاتها الميدانية بالمحافظة، حيث زار وفد الأمانة العامة المستشفى الجامعي بالزقازيق، للوقوف على احتياجات المستشفى من المستلزمات الطبية والأدوية، والعمل على توفيرها، في إطار التحركات الخدمية للحزب لدعم القطاع الصحي ومساندة جهود الدولة في تقديم الرعاية الطبية للمواطنين.

وتزور الأمانة العامة محافظة الشرقية، ضمن تحركات الحزب لتنفيذ حزمة المبادرات الخدمية التي أعلن عن تبنيها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وتأتي الزيارة ضمن جولات الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن بالمحافظات، والتي تستهدف التعرف بصورة مباشرة على الاحتياجات الفعلية للمنشآت والخدمات العامة، ومتابعة الملفات التي تمس حياة المواطنين، بما يسهم في تحديد أولويات التدخل وتوجيه الدعم إلى المجالات الأكثر احتياجًا.

وحرص وفد الأمانة المركزية خلال الزيارة على تفقد عدد من أقسام المستشفى، والاستماع إلى احتياجات القائمين عليها، ومتابعة طبيعة المستلزمات والأدوية المطلوبة، بما يساعد على تحديد الاحتياجات بصورة دقيقة ووضعها ضمن أولويات التحرك الخدمي خلال الجولة.

الوقوف على الاحتياجات الطبية

ومن جانبه قال النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، إن زيارة المستشفى الجامعي بالزقازيق تستهدف الوقوف على الاحتياجات الطبية التي ترتبط مباشرة بالخدمة المقدمة للمرضى، مؤكدًا أن توفير المستلزمات والأدوية يمثل أحد المسارات التي يمكن من خلالها مساندة المستشفيات في أداء دورها وتخفيف الضغوط عن المواطنين المترددين عليها.

وأكدت قيادات الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، أن دعم المنظومة الصحية يرتبط بصورة مباشرة بقدرتها على تلبية احتياجات المواطنين، مشيرةً إلى أن التحرك الميداني يتيح للحزب التعرف على المتطلبات الواقعية للمستشفيات والمنشآت الصحية، بدلًا من الاكتفاء برصد الاحتياجات بصورة عامة، بما يساعد على توجيه أوجه الدعم وفقًا للأولويات الفعلية.

وجاءت الزيارة بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، ونواب رئيس الحزب، والأمناء المساعدين للحزب، والأمناء المركزيين، وأمين المحافظة، وهيئة مكتب وقيادات الحزب بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب بالمحافظة.

وتأتي جولات حزب مستقبل وطن بالمحافظات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، حيث تتضمن الجولات عددًا من الفعاليات الخدمية في قطاعات مختلفة، من بينها دعم القطاع الصحي، ورفع كفاءة المدارس والمستشفيات الحكومية، وسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، وتنظيم القوافل الطبية، وتجهيز العرائس، وتوفير المعدات الزراعية لدعم المزارعين، إلى جانب عقد اجتماعات تنظيمية مع كوادر وقيادات الحزب وافتتاح مقار الحزب بالمحافظات.