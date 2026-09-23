تخليد اسم محمود عزمي داخل مجلس الأمن.. ووزير الخارجية يشارك في تدشين لوحة تذكارية

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، في مراسم إزاحة الستار عن لوحة تذكارية بمجلس الأمن لتخليد ذكرى المندوبين الدائمين لدى الأمم المتحدة الذين وافتهم المنية أثناء اضطلاعهم بمهام تمثيل بلدانهم في المجلس.

وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وبمشاركة سيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، والسيدة نيالي كابا، وزيرة الدولة ووزيرة خارجية جمهورية كوت ديفوار، وعدد من كبار مسئولي الأمم المتحدة.

وجاء وضع اللوحة التذكارية خارج قاعة مجلس الأمن بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بمبادرة أطلقتها البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة تخليداً لذكرى الدكتور محمود عزمي، المندوب الدائم الثالث لمصر لدى المنظمة، والذي توفى داخل قاعة المجلس إثر أزمة قلبية حادة ألمت به أثناء مشاركته في جلسة لمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط يوم ٣ نوفمبر ١٩٥٤.

ويُعد الدكتور محمود عزمي، المولود بمحافظة الشرقية عام ١٨٨٩، أحد أبرز رواد الصحافة والفكر القانوني والدبلوماسية المصرية خلال النصف الأول من القرن العشرين؛ حيث حصل على درجة الدكتوراه في القانون والاقتصاد والعلوم السياسية من باريس عام ١٩١٢، قبل أن يخوض مسيرة صحفية وفكرية حافلة عُرف خلالها بدفاعه عن حرية الصحافة والاستقلال الوطني، فتولى رئاسة تحرير عدد من الصحف وأسهم في إصدار وتحرير عدد آخر منها. انتقل الدكتور محمود عزمي لاحقاً إلى العمل الدولي، حيث مثّل مصر في المحافل الدولية واضطلع بدور بارز في قضايا حقوق الإنسان وحرية الرأي والصحافة، كما كانت له إسهامات مهمة في الجهود الدولية المرتبطة بإرساء مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتولى رئاسة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قبل أن يتولى عام ١٩٥٤ رئاسة بعثة مصر لدى الأمم المتحدة ومهام المندوب الدائم في نيويورك، حيث واصل الدفاع عن المواقف والمصالح المصرية والقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حتى وفاته أثناء أداء واجبه داخل قاعة مجلس الأمن في الأمم المتحدة في ٣ نوفمبر ١٩٥٤.

وأكد د. بدر عبد العاطي أن المبادرة تأتي عرفاناً وتقديراً لما قدمه الدكتور محمود عزمي في مرحلة تأسيسية ومحورية من تاريخ الأمم المتحدة، وللدور الذي اضطلع به في الدفاع عن المواقف المصرية والعربية، وإسهاماته البارزة في ترسيخ مبادئ العمل متعدد الأطراف والدفاع عن قضايا التحرر والاستقلال وحقوق الشعوب.

وأضاف وزير الخارجية أن الدكتور محمود عزمي ترك بصمة بارزة في مسيرة الدبلوماسية المصرية والعمل الدولي، وجسّد نموذجاً رفيعاً للدبلوماسي المصري المخلص لوطنه والمدافع عن مصالحه وقضاياه حتى اللحظات الأخيرة من حياته، مؤكداً أن تخليد ذكراه داخل مجلس الأمن يمثل تكريماً لمسيرة وطنية ودبلوماسية حافلة، واستحضاراً لإرث أحد رواد العمل المصري في الأمم المتحدة.

وتتضمن اللوحة التذكارية كذلك أسماء المندوبين الدائمين الروسيين السابقين أندريه فيشنسكي وفيتالي تشوركين، اللذين توفيا عامي ١٩٥٤ و٢٠١٧ على التوالي أثناء توليهما مهام تمثيل الاتحاد السوفيتي وروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، فضلاً عن المندوب الدائم السابق لجمهورية كوت ديفوار برنارد تانو بوتشويه، الذي توفي عام ٢٠١٨ خلال فترة عضوية بلاده غير الدائمة في مجلس الأمن.