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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عضو الشيوخ: المرحلة الراهنة تفرض تعزيز التضامن العربي وتنسيق المواقف

النائب المهندس عمرو رشاد
النائب المهندس عمرو رشاد
حسن رضوان

أكد النائب المهندس عمرو رشاد، عضو لجنتي الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، أن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية يأتي هذا العام في ظل تحديات إقليمية متلاحقة، تستدعي تعزيز التضامن العربي وتكثيف التنسيق بين الدول الشقيقة، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجًا راسخًا للشراكة العربية القائمة على المصالح المشتركة ووحدة المصير.

وقال رشاد إن مصر تنظر إلى أمن المملكة باعتباره جزءًا من منظومة الأمن القومي المصري والعربي، مؤكدًا أن مواقف القاهرة تجاه أمن السعودية تعكس عمق الشراكة بين البلدين، وهو ما ظهر أيضًا خلال مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته الأخيرة إلى مصر.

شراكة تتجاوز العلاقات التاريخية

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن قوة العلاقات المصرية السعودية لا ترتكز فقط على الروابط التاريخية والشعبية، وإنما تستند إلى شراكة استراتيجية فرضتها طبيعة التحديات التي تواجه المنطقة، خاصة مع تصاعد الأزمات والتهديدات التي تمس أمن الدول واستقرارها وحرية الملاحة وحركة التجارة الدولية.

وأضاف أن استمرار التنسيق بين القاهرة والرياض يمثل عنصرًا مهمًا في التعامل مع المتغيرات الإقليمية، ويدعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

دعوة لموقف عربي أكثر تماسكًا

وشدد رشاد على أهمية بلورة موقف عربي أكثر تماسكًا تجاه التحديات الراهنة، يقوم على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ورفض فرض أي واقع جديد بالقوة، مع إعطاء الأولوية للحوار والحلول السياسية والدبلوماسية في معالجة الأزمات.

وأشار إلى أن مصر والسعودية تمتلكان ثقلًا سياسيًا واقتصاديًا ودبلوماسيًا، معتبرًا أن التنسيق بين البلدين يمكن أن يفتح مجالات أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يخدم مصالح الشعبين ويدعم قدرة الدول العربية على التعامل مع المتغيرات الدولية.

«اليوم الوطني».. احتفال بمسيرة تنموية واسعة

وأكد رئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن أن الاحتفال باليوم الوطني السعودي يمثل مناسبة لاستحضار المسيرة الوطنية والتنموية للمملكة، مشيرًا إلى ما وصفه باتساع آفاق التعاون والشراكات التي تعزز حضور المملكة إقليميًا ودوليًا.

وتحتفل المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر 2026 باليوم الوطني تحت شعار «عزنا بطبعنا».

تهنئة للقيادة والشعب السعودي

وفي برقية تهنئة، تقدم النائب عمرو رشاد بخالص التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى الشعب السعودي، متمنيًا للمملكة دوام الأمن والاستقرار والازدهار ومزيدًا من النجاح في مسيرتها التنموية.

القاهرة والرياض.. روابط تتجاوز العلاقات التقليدية

واختتم رشاد بالتأكيد على أن العلاقات المصرية السعودية تستند إلى تاريخ مشترك ومصالح متبادلة وروابط شعبية ممتدة، معتبرًا أن استمرار قوة هذه الشراكة يمثل أحد العوامل الداعمة للتنسيق العربي والتعامل مع تحديات المنطقة.

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