محافظ المنيا يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث عدد من الملفات الحيوية

التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لبحث ومناقشة عدد من الملفات الحيوية والموضوعات الخدمية التي تمس احتياجات المواطنين، وفي مقدمتها ملف التعليم، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التنسيق والتكامل بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء السلطة التشريعية، بما يسهم في دفع العمل الخدمي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر اللقاء من أعضاء البرلمان كل من العمدة عثمان وطاهر فتح الباب وتوحيد تامر وأحمد الصياد ونادى عبد الرسول وعلى شرموخ ومجدى سعداوي.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التعليم، والعمل على خفض الكثافات الطلابية داخل الفصول، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية، وفي مقدمتها التوسع في استغلال الفراغات والمباني المتاحة بما يسهم في تقليل الكثافات وإلغاء الفترات المسائية، والاستفادة المثلى من الفصول الدراسية بمختلف المراحل التعليمية.

وناشد كدواني أعضاء مجلسي النواب والشيوخ التعاون والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية ورؤساء المراكز والمدن، لحصر واستغلال الأماكن المتاحة وغير المستغلة، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحويلها إلى مساحات تعليمية يمكن الاستفادة منها، مؤكدًا أن مواجهة الكثافات الطلابية مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جميع الجهود للوصول إلى حلول عملية وسريعة تخدم الطلاب وأولياء الأمور.

وأشار اللواء كدوانى إلى أن المحافظة تعمل على متابعة هذا الملف بصورة مستمرة، مع إعطاء الأولوية للقرارات والإجراءات التي تضمن حسن استغلال الموارد والإمكانات المتاحة، بما يدعم انتظام العملية التعليمية ويوفر للطلاب بيئة تعليمية أكثر ملاءمة، مؤكدًا أهمية استمرار التواصل مع أعضاء البرلمان لرصد احتياجات دوائرهم والعمل على إيجاد حلول تنفيذية لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.