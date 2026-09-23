أنقذ الموقف .. الشيخ محمد يحيى الشرقاوي يستعين بشاب بدراجة نارية للوصول إلى الجامع الأزهر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للقارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي وهو يركب دراجة نارية خلف شاب مصري، لكي يتغلب على زحام الشوارع ويصل إلى الجامع الأزهر في الوقت المناسب لبث التلاوة المباشرة.

وقد عبّر الشيخ الشرقاوي عن امتنانه البالغ لهذا الشاب المجهول الذي استوقفه لمساعدته وتطوع بتوصيله، مؤكداً أنه "أنقذ الموقف" وساعده في الوصول بالوقت المحدد لأن موعد التلاوة على الهواء مباشرة لا ينتظر.

نال الشاب صاحب الدراجة النارية نصيباً كبيراً من المديح والدعوات؛ حيث ركزت الكثير من التعليقات على فكرة "الناس للناس" وتأصيل قيم المروءة والمساعدة التلقائية في الشارع المصري.

عبّر المتابعون عن إعجابهم بحرص الشيخ على اللحاق بـ "البث المباشر" لـ الجامع الأزهر الشريف، معتبرين أن تصرفه يعكس احتراماً كبيراً لجمهوره وللشعائر الروحية التي يقدمها، خاصة أن "موعد التلاوة لا ينتظر".