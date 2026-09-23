قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبد العاطي يبحث مع وزيرة خارجية فنلندا تعزيز العلاقات وتطورات غزة
«التنشيط السياحي» تستضيف وفدا من كبار منظمي الرحلات الروس بالقاهرة والعلمين
مدبولي يلتقي نظيره العراقي بنيويورك ويؤكد استعداد الشركات المصرية للمشاركة في تنمية العراق
إعلام إيراني: مقتل العميد في الحرس الثوري حسين ظريفي خلال اشتباكات في سراوان
أحمد موسي يحتفل مع أهالي قريته بالصعيد: الطبل البلدي جزء من فرحتنا و شكرا لكل إللي شرفونا
غدًا.. انطلاق مونديال الأندية لكرة اليد من العاصمة الجديدة بمشاركة 10 أندية عالمية
الحكومة البريطانية تدرس رفع ضريبة أرباح رأس المال لزيادة الإيرادات
الصين: الحوار والمفاوضات السبيل الوحيد لتسوية الأزمة الأوكرانية
مران الأهلي .. طاهر محمد طاهر يبدأ مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي
إصابة طيارين عسكريين بريطانيين بجروح إثر تحطم طائرة تدريب في ويلز
عبد العاطي ولافروف يبحثان تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين مصر وروسيا وتطورات أزمات المنطقة
«الخير جيّ من ناحية ليبيا».. سحب رعدية مطيرة تقترب من السلوم ورادار الطقس يترقب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باحث: «الإخوان» توظف الشائعات للضغط على الاقتصاد المصري

الإخوان
الإخوان

قال عمرو فاروق، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن جماعة الإخوان تستخدم الشائعات كإحدى الأدوات الرئيسية في استهداف الدولة المصرية، لافتًا إلى أن الجانب الاقتصادي يمثل محورًا أساسيًا في هذا الاستهداف.

أدوات الحرب النفسية

وأوضح فاروق، خلال حلقة اليوم من برنامج «اليوم» المذاع عبر قناة DMC، أن الشائعات تدخل ضمن أدوات الحرب النفسية التي يتم توظيفها ضد الدولة، بهدف التأثير على حالة الاستقرار وإثارة الضغوط حول عدد من الملفات.

وأشار إلى أن محاولات استهداف الدولة المصرية اتخذت أكثر من شكل خلال السنوات الماضية، سواء من خلال تحركات الجماعات المتطرفة داخل الدولة أو محاولة إشعال الأوضاع في الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة.

وأكد أن هذه المحاولات لم تنجح في تحقيق أهدافها، موضحًا أن الدولة المصرية خاضت مواجهة ممتدة مع الإرهاب على مدار عشر سنوات، وتمكنت من الحفاظ على أمنها الداخلي والخارجي.

وأضاف الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية أن الجماعات، وفي مقدمتها جماعة الإخوان، واصلت الاعتماد على أدوات أخرى بالتوازي مع تراجع قدرة التحركات الميدانية على تحقيق أهدافها، وفي مقدمة هذه الأدوات نشر الشائعات واستهداف الملف الاقتصادي.

ممارسة الضغط على الدولة المصرية

ولفت فاروق إلى أن الاقتصاد المصري تعرض خلال السنوات العشر الأخيرة لضغوط قوية من خلال حملات الشائعات، معتبرًا أن استهداف هذا الملف يمثل أحد المسارات التي يتم استخدامها لمحاولة ممارسة الضغط على الدولة المصرية.

وشدد على أن الشائعات لا يمكن فصلها عن محاولات التأثير على الدولة والمجتمع، خاصة مع استخدامها بصورة منظمة لاستهداف الملفات الاقتصادية وإثارة حالة من الجدل والقلق حولها.

الإخوان جماعة الإخوان الإخوان المسلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الدولة

قرار عاجل من المحكمة في دعوى وقف قبول الأجانب واللاجئين بالجامعات الحكومية

ارشيفي

إثيوبيا تشتعل.. جبهة تيجراي تسيطر على مطار ميكيلي

المرجع الديني آية الله العظمى الشبيري الزنجاني.

بعد رحيل الزنجاني.. إيران تعلن الحداد الرسمي في البلاد

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

شرارة حرب جديدة تهز إثيوبيا.. قوات تيجراي تسيطر على مطار في ميكلي.. واشتعال معركة إسقاط آبي أحمد

الرئيس السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين رؤساء 8 محاكم استئناف

الذهب يتراجع عالمياً اليوم الأربعاء بعد ارتفاع الدولار

مفاجأة.. الدولار يضرب الذهب بقوة والأوقية تهبط إلى 4329 دولارا

صورة أرشيفية

بعد نشر الواقعة بصدى البلد|تحقيق وجزاءات لمعلمة ومديرة مدرسة بعد تشويه شعر تلميذ ببني سويف

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

الدولار يواصل التراجع في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم .. وهذا سعره الآن

بالصور

طريقة عمل كيك السينامون

طريقة عمل كيك السينامون..
طريقة عمل كيك السينامون..
طريقة عمل كيك السينامون..

كسر الزيرو.. أسعار رينو تاليانت موديل 2025 المستعملة في مصر

رينو تاليانت
رينو تاليانت
رينو تاليانت

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 رسمياً

التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي

هدى الإتربي تثير الجدل بإطلالة جريئة

هدى الاتربي تثير الجدل بإطلالة جريئة
هدى الاتربي تثير الجدل بإطلالة جريئة
هدى الاتربي تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو

صابرين النجيلي

دياب يطرح أغنيته الجديدة "امسك حرامي" بالتعاون مع صابرين النجيلي.. شاهد

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

عمر السعيد

إسلام جمال وهشام ماجد فى جنازة والد عمر السعيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد