باحث: «الإخوان» توظف الشائعات للضغط على الاقتصاد المصري

قال عمرو فاروق، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن جماعة الإخوان تستخدم الشائعات كإحدى الأدوات الرئيسية في استهداف الدولة المصرية، لافتًا إلى أن الجانب الاقتصادي يمثل محورًا أساسيًا في هذا الاستهداف.

أدوات الحرب النفسية

وأوضح فاروق، خلال حلقة اليوم من برنامج «اليوم» المذاع عبر قناة DMC، أن الشائعات تدخل ضمن أدوات الحرب النفسية التي يتم توظيفها ضد الدولة، بهدف التأثير على حالة الاستقرار وإثارة الضغوط حول عدد من الملفات.

وأشار إلى أن محاولات استهداف الدولة المصرية اتخذت أكثر من شكل خلال السنوات الماضية، سواء من خلال تحركات الجماعات المتطرفة داخل الدولة أو محاولة إشعال الأوضاع في الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة.

وأكد أن هذه المحاولات لم تنجح في تحقيق أهدافها، موضحًا أن الدولة المصرية خاضت مواجهة ممتدة مع الإرهاب على مدار عشر سنوات، وتمكنت من الحفاظ على أمنها الداخلي والخارجي.

وأضاف الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية أن الجماعات، وفي مقدمتها جماعة الإخوان، واصلت الاعتماد على أدوات أخرى بالتوازي مع تراجع قدرة التحركات الميدانية على تحقيق أهدافها، وفي مقدمة هذه الأدوات نشر الشائعات واستهداف الملف الاقتصادي.

ممارسة الضغط على الدولة المصرية

ولفت فاروق إلى أن الاقتصاد المصري تعرض خلال السنوات العشر الأخيرة لضغوط قوية من خلال حملات الشائعات، معتبرًا أن استهداف هذا الملف يمثل أحد المسارات التي يتم استخدامها لمحاولة ممارسة الضغط على الدولة المصرية.

وشدد على أن الشائعات لا يمكن فصلها عن محاولات التأثير على الدولة والمجتمع، خاصة مع استخدامها بصورة منظمة لاستهداف الملفات الاقتصادية وإثارة حالة من الجدل والقلق حولها.