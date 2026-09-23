الغمري: الإخوان تسعى للعودة إلى المشهد بواجهات جديدة

اكد حسام الغمري الإعلامي والباحث السياسي أن تداعيات أحداث 2011 و2012 لا تزال حاضرة، معتبرًا أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن وجود مساعٍ تستهدف الدولة يعكس استمرار التحديات التي تواجهها مصر.

وقال حسام الغمري، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن جماعة الإخوان تمثل إحدى الأدوات المستخدمة في محاولات التأثير على الدولة، مشيرًا إلى ما وصفه بإرث من التوترات والانقسامات المرتبطة بها.

الحياة العامة

وتابع الإعلامي والباحث السياسي، أن الجماعة تسعى، بحسب تقديره، إلى إعادة تقديم نفسها بصورة مختلفة عبر تغيير الواجهات والخطاب، بهدف استعادة حضور تدريجي في الحياة العامة.