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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام الغمري: القمة المصرية السعودية تؤكد عمق العلاقات وتدعم استقرار المنطقة

حسام الغمري
حسام الغمري
محمود زيدان

أكد حسام الغمري، الإعلامي والباحث السياسي، إن القمة المصرية السعودية التي عُقدت اليوم تحمل أهمية كبيرة، مؤكدًا أن التنسيق بين مصر والمملكة العربية السعودية يمثل ركيزة أساسية في الحفاظ على الطابع العربي للمنطقة.

وأوضح الغمري، خلال لقائه مع الإعلامي محمد شردي، أن القمة تثير مشاعر السعادة والتفاؤل لدى المواطنين المصريين والسعوديين، مشيرًا إلى أن البلدين يمثلان «العمق الاستراتيجي المتبادل»، كما يجمعهما البحر الأحمر بما يمثله من أهمية استراتيجية.

وأضاف أن العالم يدرك أهمية التنسيق المصري السعودي، مؤكدًا أن هذا التنسيق لطالما ساهم في توفير الأمن للمضايق البحرية المهمة في المنطقة.

وأكد حسام الغمري أن الزيارة والقمة المصرية السعودية لا تؤكدان فقط عمق العلاقات بين البلدين، وإنما تعكسان أيضًا خصوصية المشاعر التي تجمع الشعبين المصري والسعودي، كما تردان على ما وصفه بـ«أكاذيب ومحاولات» تستهدف العلاقات بين البلدين، من خلال لجان إلكترونية و«ذباب إلكتروني» وجماعة الإخوان.

حسام الغمري الإخوان مصر السعودية

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