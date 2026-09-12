لماذا حظرت ولاية فلوريدا «الجماعات المرتبطة بتنظيم الإخوان»؟.. حسام الغمري يجيب

أكد حسام الغمري، الإعلامي والباحث السياسي، أن القرار الأخير الصادر في ولاية فلوريدا بشأن حظر الجماعات المرتبطة بتنظيم الإخوان يأتي في إطار سياق سياسي وانتخابي مُعد بعناية، مشيراً إلى أنه يمثل امتداداً لسلسلة من القرارات والتنفيذيات التي اتخذتها إدارة ترامب منذ مطلع العام الحالي.

وأوضح الغمري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على شاشة "الحياة"، أن قراءة هذا التطور تتطلب النظر إليه على مستويين أساسيين؛ الأول يتعلق بتسلسل الإجراءات التنفيذية الصارمة ضد هذه التنظيمات، والثاني يرتبط بالتغطية الإعلامية الأمريكية المكثفة، ولا سيما ما نشرته شبكة "فوكس نيوز" حول منظمات بعينها مثل مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير - CAIR) والتي ورد اسمها في القرار.

وأشار الغمري إلى أن اختيار ولاية بحجم وأهمية فلوريدا - بما لها من تاريخ حاسم في الانتخابات الأمريكية-؛ يحمل رسالة سياسية مباشرة للناخب الأمريكي مفادها: "في الوقت الذي يضع فيه الحزب الديمقراطي شخصيات ذات خلفيات مرتبطة بهذه المنظمات على قوائمه الانتخابية؛ نؤكد نحن الجمهوريين على اعتبار هذه الجماعة إرهابية، ونعمل على سن القوانين والتشريعات التي تحظرها بشكل كامل".