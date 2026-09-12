قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد ربيع: دوري أبطال أفريقيا مكان الزمالك الطبيعي
قبل إقرارها بأيام.. صدى البلد ينشر آلية تسعير الدواء الجديدة
ما حدش يجربنا.. أحمد موسى عن السد الأثيوبي: مفيش سدود تانية هتتبني
الدفاع المدني السعودي: مقذوف حوثي يصيب شخصين ويلحق أضرارًا بمسجد ومركبات في جازان
لميس الحديدي : نحتاج مبادرة من البنك المركزي بفائدة 10% للتمويل العقاري
هل تنجح قمة البريكس الـ 18 في حلحلة الحروب والصراعات العالمية؟.. نشأت الديهي يُجيب
دون تغيير.. تفاصيل سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن
أحمد موسى: عناصر الإخوان الإرهابيين في الخارج بنك معلومات لأجهزة المخابرات
أحمد موسى: التنظيم الدولي للإخوان مخترق.. وموقفي منهم لم ولن يتغير
طائرة مسيرة تعطل حركة الطيران في مطار بروكسل لمدة 30 دقيقة
أحمد موسى: حزين أشوف مجرم الحرب نتنياهو على جبل الشيخ في سوريا
لإيسيسكو تعقد ورشتين بكازاخستان حول علوم الفضاء وتطبيقاتها لفائدة 320 طالبا وباحثا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لماذا حظرت ولاية فلوريدا «الجماعات المرتبطة بتنظيم الإخوان»؟.. حسام الغمري يجيب

حسام الغمري
حسام الغمري
محمود زيدان

أكد حسام الغمري، الإعلامي والباحث السياسي، أن القرار الأخير الصادر في ولاية فلوريدا بشأن حظر الجماعات المرتبطة بتنظيم الإخوان يأتي في إطار سياق سياسي وانتخابي مُعد بعناية، مشيراً إلى أنه يمثل امتداداً لسلسلة من القرارات والتنفيذيات التي اتخذتها إدارة ترامب منذ مطلع العام الحالي.

وأوضح الغمري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على شاشة "الحياة"، أن قراءة هذا التطور تتطلب النظر إليه على مستويين أساسيين؛ الأول يتعلق بتسلسل الإجراءات التنفيذية الصارمة ضد هذه التنظيمات، والثاني يرتبط بالتغطية الإعلامية الأمريكية المكثفة، ولا سيما ما نشرته شبكة "فوكس نيوز" حول منظمات بعينها مثل مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير - CAIR) والتي ورد اسمها في القرار.

وأشار الغمري إلى أن اختيار ولاية بحجم وأهمية فلوريدا - بما لها من تاريخ حاسم في الانتخابات الأمريكية-؛ يحمل رسالة سياسية مباشرة للناخب الأمريكي مفادها: "في الوقت الذي يضع فيه الحزب الديمقراطي شخصيات ذات خلفيات مرتبطة بهذه المنظمات على قوائمه الانتخابية؛ نؤكد نحن الجمهوريين على اعتبار هذه الجماعة إرهابية، ونعمل على سن القوانين والتشريعات التي تحظرها بشكل كامل".

حسام الغمري أخبار توك شو الإعلامي حسام الغمري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسرة النرجس

غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع

لاعبو الزمالك

قرارات صعبة.. أزمة مالية تضرب الزمالك ولاعبان على أعتاب الرحيل في يناير

سفارة بريطانيا

براتب 882 دولاراً شهرياً.. وظيفة مغرية في السفارة البريطانية بالقاهرة

فرد الأمن

خلاني عاجز وضيع مستقبلي.. فرد الأمن يتوعد ناصر ماهر أمام القضاء | خاص

أرض نادي الزمالك

المحكمة تصرح لـ مرتضى منصور باستخراج إيصال سداد اشتراك 2026-2027 ومستند إسقاط عضويته

غلق المستشفى

عقب وفاة طفل.. الصحة تغلق مستشفى دار الحكمة بمدينة نصر لمخالفات جسيمة

جنش

جنش يكشف سبب رفضه الأهلي ويعلق على انتقال إمام عاشور

المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس

قرار عاجل بشأن أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس| تفاصيل

ترشيحاتنا

نقيب الصحفيين يزور رئيس جامعة الأزهر لبحث التعاون المشترك

نقيب الصحفيين يزور رئيس جامعة الأزهر لبحث التعاون المشترك

أموال الزكاة

هل يجوز للأب أن يدفع من زكاة ماله إلى ابنه لسداد ديونه؟.. دار الإفتاء تجيب

دعاء أول ليلة في ربيع الآخر

دعاء أول ليلة في ربيع الآخر.. ردده للرزق وتيسير الأمور

بالصور

"سير" تستعد لظهورها الأول.. السعودية تكشف موعد طرح سياراتها الكهربائية

سير السعودية
سير السعودية
سير السعودية

رابطة التجار: الوصول لـ70% مكون محلي في تصنيع السيارات يغير شكل ‏الاقتصاد

تصنيع السيارات
تصنيع السيارات
تصنيع السيارات

نصائح ذهبية للحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيك

ناقل الحركة الأوتوماتيك
ناقل الحركة الأوتوماتيك
ناقل الحركة الأوتوماتيك

ببلاش.. عرض 300 سيارة كلاسيكية في مزاد علني

مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية

فيديو

علامات تسبق الزلازل

إنذار من باطن الأرض.. علامات سبقت زلازل كبرى

قبر مشتعل

حقيقة وجود النار داخل القبر في كركوك.. الشرطة تكشف مفاجأة

مسن يقع ضحية شقراء

رسائل حب وميراث وهمي.. حيلة إلكترونية جرّدت مسنًا من كل أمواله

زوجة إيلون ماسك

أسرار زواج إيلون ماسك تتكشف.. اعترافات صادمة من زوجته الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد