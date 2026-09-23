محمد أمين: اليوم الوطني السعودي مناسبة لتجديد التأكيد على وحدة المصير والمصالح بين مصر والمملكة

أكد محمد أمين، رئيس المجلس التنفيذي لحزب المحافظين، أن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية يأتي هذا العام في ظل مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة، تؤكد أن أمن الدول العربية واستقرارها لا يمكن التعامل معهما باعتبارهما ملفات منفصلة، وإنما باعتبارهما جزءًا من منظومة واحدة للأمن القومي العربي.

وأكد أمين أن أمن المملكة العربية السعودية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، وأن مصر كانت وستظل حريصة على أمن واستقرار المملكة، ورافضةً لأي محاولات تستهدف سيادتها أو سلامة أراضيها وشعبها، وهو موقف ثابت تؤكده الدولة المصرية في كل تطور إقليمي يمس أمن الأشقاء.

وأضاف رئيس المجلس التنفيذي لحزب المحافظين أن الهجمات التي تعرضت لها المملكة خلال الفترة الأخيرة، وما تشهده المنطقة من تهديدات أمنية، بما في ذلك الهجمات التي نفذتها جماعة الحوثيين واستهدافها دولًا ومنشآت حيوية في المنطقة، تكشف خطورة استمرار العبث بأمن المنطقة وتهديد الملاحة والاستقرار الإقليمي.

حماية الأمن القومي العربي

وأشار إلى أن حماية الأمن القومي العربي تتطلب موقفًا عربيًا متماسكًا، وتنسيقًا مستمرًا بين الدول العربية، بما يحفظ سيادتها ويمنع تحويل المنطقة إلى ساحة مفتوحة للصراعات والتدخلات، مؤكدًا أن أمن الخليج والبحر الأحمر يرتبط بصورة مباشرة بأمن مصر ومصالحها الاستراتيجية.

وفي برقية، تقدم محمد أمين بخالص التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الشقيق، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، متمنيًا للمملكة دوام الأمن والاستقرار ومواصلة مسيرة التنمية، ومؤكدًا أن قوة مصر والسعودية وتماسكهما تمثل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار العربي