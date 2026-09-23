تأجيل محاكمة 12 متهما بخلية مدينة نصر لـ 16 نوفمبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم، تأجيل محاكمة 12 متهما بخلية مدينة نصر، في القضية رقم 20021 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر ثالث، لجلسة 16 نوفمبر المقبل، لفض الأحراز.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة تولي المتهمين الأول والثاني قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علمهم بأغراضها.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثالث وحتى الأخير انضموا لجماعة إرهابية مع علمها بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا جريمة تمويل الإرهاب.