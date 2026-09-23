الكشف والعلاج مجانًا .. قافلة طبية تستهدف غير القادرين في 5 قرى بالشرقية .. صور

نظّمت مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية بالتعاون مع جمعية الأورمان قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 98 مريضًا من غير القادرين، بقرية أبو متنا بمركز ديرب نجم، وقرى طاهرة حميد، وعزبة أنطونيو، وكفر الأشراف، وعزبة سعدون بمركز الزقازيق.

وأُجريت فعاليات القافلة على مدار يوم كامل بالمستشفى الجامعي بالزقازيق، وشملت توقيع الكشف الطبي في عدد من التخصصات، من بينها الصدر، والعيون، والأعصاب، والعظام، والمخ والأعصاب، والسمعيات، والجراحة العامة، والأطفال، والباطنة، والمسالك البولية.

وتأتي القافلة في إطار التعاون المستمر بين محافظة الشرقية وجمعية الأورمان، وحرص المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتوفير أوجه الرعاية والخدمات اللازمة لهم.

وأكد أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أن تنظيم القافلة يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشيدًا بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني، وفي مقدمتها جمعية الأورمان، في دعم الجهود الحكومية.

وأضاف أن المديرية تضع تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية في مختلف قرى ومراكز المحافظة ضمن أولوياتها، بما يضمن وصول الخدمات الطبية والحماية الاجتماعية إلى المستحقين مجانًا وبأعلى جودة ممكنة.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه تم إجراء جميع الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة للمرضى بالمجان، مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابًا وإيابًا.

وأوضح أن الخدمات المقدمة تشمل إجراء مختلف جراحات العيون، بداية من عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء، مرورًا بجراحات الشبكية، وصولًا إلى زراعة القرنية، بالإضافة إلى إجراء عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية، وتقديم مختلف الخدمات الطبية للحالات التي تحتاج إليها، وذلك بالمجان.

وأشار شعبان إلى أن جمعية الأورمان نفذت بمحافظة الشرقية عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية، إلى جانب مشروعات تنمية القرى الفقيرة، شملت تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر الأولى بالرعاية.

كما تقدم الجمعية الدعم لغير القادرين من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الأدوية اللازمة بعد توقيع الكشف الطبي لدى المؤسسات الطبية المتخصصة في المحافظة والقاهرة.

وتشمل جهود الجمعية كذلك توزيع المساعدات الموسمية على الأسر غير القادرة بالمحافظة، ومن بينها شنط رمضان، وبطاطين الشتاء، ولحوم الأضاحي.