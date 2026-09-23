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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في حملة رقابية.. ضبط 200 طن زيوت مستعملة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقنايات وديرب نجم

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
محمد الطحاوي

شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من سلامة المنتجات المتداولة بالأسواق ومدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين دون تهاون، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية، وتحت إشراف الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء فرع الشرقية، برئاسة أحمد عبد المنعم بلال، مدير الفرع، وبحضور كل من الدكتورة  شيماء عمر رئيس الإدارة المركزية للرقابة  والمهندس عبد الوهاب محمد رئيس الإدارة المركزية للمصانع والدكتورة سارة صبري مسئول الضبط القضائي ومفتشي أغذية بالهيئة حملات رقابية موسعة بالتنسيق مع رئاسة مراكز ومدن  الزقازيق والقنايات وديرب نجم ، للتأكد من سلامة المنتجات والمواد الغذائية المتداولة والالتزام بالاشتراطات المقررة.

أسفرت الحملات عن ضبط أحد الهناجر غير المرخصة بنطاق مدينة القنايات، والذي يقوم باستلام كميات كبيرة من الزيوت المستعملة من المنازل وتجار تجميع الزيوت المستعملة، حيث تم ضبط حوالي 198 طن و١٠٠ لتر  من الزيوت المستعملة غير الصالحة للاستهلاك الادمي وتم التحفظ علي جميع الكميات والمعدات المتواجدة بالموقع.

كما قامت الحملة بفحص المستندات ، حيث لم يقدم مسؤولو المنشأة أي مستندات تفيد بمصدر تلك الزيوت، كما لم يتم تقديم ما يفيد بأماكن توزيعها أو أوجه استخدامها، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

وفي سياق متصل تم ضبط مصنع آخر بمدينه ديرب نجم غير مرخص ويقوم بتعبئة زيوت نباتيه وتم التحفظ علي ١٠٨٠ لتر زيوت وسحب عينات من المنتجات المضبوطة للتأكد من صلاحيتها.

وأكد محافظ الشرقية استمرار الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتنسيق مع الجهات المعنية، لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، بالتوازي مع توعية أصحاب المنشآت الغذائية بأهمية الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء وتطبيق الممارسات الصحية السليمة داخل منشآتهم، بما يسهم في ضمان تداول غذاء آمن وسليم للمستهلكين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

الشرقية محافظ الشرقية المنشآت الغذائية الحملات التفتيشية

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