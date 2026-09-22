رئيس مياه الشرقية يتفقد محطة مياه البكارشة بصان الحجر لمتابعة انتظام التشغيل

تفقد اللواء أ.ح مهندس محمد عثمان محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، محطة مياه البكارشة التابعة لفرع صان الحجر، لمتابعة انتظام أعمال التشغيل والوقوف على الحالة الفنية للمحطة.

وخلال الجولة، تابع رئيس الشركة مراحل التشغيل بالمحطة، واطمأن على كفاءة المعدات والطلمبات، مشددًا على الالتزام بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية والوقائية، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات قد تؤثر على كفاءة التشغيل، بما يضمن انتظام واستدامة الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما أشاد رئيس الشركة بالجهود المبذولة من العاملين بالمحطة، مؤكدًا أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، والحفاظ على نظافة المحطة والمظهر العام، ورفع كفاءة منظومة العمل بما يضمن تقديم خدمات مياه الشرب بالجودة والكفاءة المطلوبة.