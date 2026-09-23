مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يشيد بالدور المصري في دعم القضية وإنهاء حرب غزة

أشاد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور بالدور الكبير الذي تقوم به مصر في دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني، والجهود التي تبذلها للدفع باتجاه إنهاء الحرب، مؤكدًا أن الرسالة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تتمثل في ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقال منصور - في تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية مساء اليوم /الأربعاء/ من نيويورك - إن الجهود المصرية تمثل دعمًا مهمًا للقضية الفلسطينية.

واعتبر أن منع الوفد الفلسطيني من دخول الولايات المتحدة؛ مخالف لكل الأعراف والتقاليد الدبلوماسية، واصفًا الأمر بأنه «مؤسف».

وأوضح مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة أن وقف إطلاق النار يمثل البند الأهم الذي تم تنفيذه ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة التوصل إلى وقف كامل للاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمثل - بحسب تقديره - أكبر عقبة أمام استكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، مطالبًا بإزالة العراقيل التي تحول دون تثبيت التهدئة ووقف.