أستاذ أمراض قلب يحذر من الإفراط في مشروبات الطاقة وتأثيرها على القلب

حذر الدكتور عادل الإتربي، أستاذ أمراض القلب، من الإفراط في تناول مشروبات الطاقة، موضحًا أن احتواءها على نسب مرتفعة من الكافيين والسكر قد يجعل الإفراط فيها مجهدًا وخطرًا على القلب.

وأوضح الإتربي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، أن الكافيين المسموح به عالميًا للشخص العادي يبلغ نحو 200 مليجرام، ويمكن أن يصل إلى 400 مليجرام دون ظهور مشكلات لدى بعض الأشخاص.

وأشار إلى أن بعض مشروبات الطاقة تحتوي العبوة الواحدة منها على نحو 80 مليجرامًا من الكافيين، مؤكدًا أن تناول عبوة أو اثنتين يوميًا من هذا النوع قد يمثل مشكلة، بينما تحتوي بعض الأنواع الأخرى على نحو 300 مليجرام في العبوة الواحدة، وهي كمية كبيرة من الكافيين.

وأكد أن الإفراط في تناول مشروبات الطاقة، خاصة تناول 4 أو 5 عبوات، قد يعرض الشخص لمشكلات صحية متعددة، مشيرًا إلى أنه لا يُنصح بها للأطفال والشباب خلال فترة البلوغ، تقريبًا لمن هم دون سن 20 عامًا.

وأوضح أن الجمعية الأمريكية لأمراض القلب أكدت أن استجابة الجسم للكافيين تختلف من شخص لآخر، فقد يتعرض شخص لمشكلات عند تناول 200 مليجرام، بينما قد لا يتعرض شخص آخر لمشكلات عند تناول 400 مليجرام.

وأضاف أن أكثر من 37 دراسة عالمية أظهرت أن الكافيين يزيد ضغط الدم، كما يزيد إنتاج الأدرينالين، وهو ما يؤدي إلى زيادة ضربات القلب، وقد تكون هذه الزيادة مؤقتة أو مستمرة وتسبب مشكلات.

وحذر بشكل خاص من تناول مشروبات الطاقة لمن يعانون من مشكلات في ضغط الدم أو أمراض القلب، مشيرًا إلى وجود تحذيرات على بعض العبوات من تناولها بالنسبة لمرضى القلب.

وفي المقابل، أوضح الإتربي أن فنجان القهوة التركي يحتوي على نحو 60 مليجرامًا من الكافيين، مشيرًا إلى أن تناول فنجانين يوميًا يعني نحو 120 مليجرامًا من الكافيين.

ولفت إلى أن الدراسات أثبتت وجود فوائد للقهوة في التركيز وتقليل نسبة الإصابة بالزهايمر، مؤكدًا في الوقت نفسه أن تناول أي شيء بكميات كبيرة قد يكون له تأثير سلبي.