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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 400 عبوة سجائر ومشروبات طاقة منتهية الصلاحية ببورسعيد

ضبط ٤٠٠ عبوة سجائر ومشروبات طاقة منتهية الصلاحية بحي العرب
ضبط ٤٠٠ عبوة سجائر ومشروبات طاقة منتهية الصلاحية بحي العرب
محمد الغزاوى

شنّت الرقابة التموينية بمدرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة بنطاق حي العرب، بقيادة  أحمد العربي، مدير الإدارة،  ومحمد السحراوي، رئيس الرقابة المركزية

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، والأستاذ الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الحملات الرقابية المشددة على الأسواق والمحال التجارية، والتصدّي بكل حسم لترويج السلع منتهية الصلاحية والمغشوشة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين بناءً على تعليمات  محمد حلمي أحمد، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، 

ضبط ٤٠٠ عبوة سجائر ومشروبات طاقة منتهية الصلاحية بحي العرب

و أسفرت الحملة عن ضبط أحد المحال التجارية وبداخله كميات مخالفة ومح Before ترويجها على المستهلكين

ضبط ٢٠٠ عبوة سجائر منتهية الصلاحية وغير مصرح بتداولها ومجهولة المصدر، بما يخالف الاشتراطات والرقابة المقررة.

وضبط ٢٠٠ عبوة مشروبات طاقة: منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وعلى الفور

تم التحفظ على جميع المضبوطات وإعدام المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

ومن جانبها، حذرت مديرية التموين من خطورة استهلاك مثل هذه السلع المخالفة؛ حيث تؤدي السجائر ومشروبات الطاقة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر إلى مخاطر صحية جسيمة، مؤكدةً استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة في كافة القطاعات لضبط الأسواق وحماية المواطنين.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد التموين والتجارة الداخلية

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