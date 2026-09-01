الرعاية الصحية: مصر حققت 91% في توطين صناعة الأدوية ونستهدف تجاوز 95%

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في فعاليات افتتاح النسخة الثالثة عشرة من معرض ومؤتمر «فارماكونكس 2026»، والذي ينطلق تحت رعاية هيئة الدواء المصرية، والذي يُقام خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 2026 بمركز مصر للمعارض الدولية ، بمشاركة أكثر من 400 شركة وعلامة تجارية من أكثر من 50 دولة، وبحضور أكثر من 15 ألف زائر ومتخصص من العاملين بقطاع الصناعات الدوائية والرعاية الصحية.

وخلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، أكد الدكتور أحمد السبكي أهمية توطين الصناعات الدوائية وتعزيز الأمن الدوائي بما يدعم استدامة الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية، باعتبارها مقدمًا لخدمات الرعاية الصحية و«End User» للأدوية والمستحضرات الطبية داخل منشآتها، تتابع باهتمام تطورات القطاع، خاصة مع انطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل وما يصاحبها من زيادة كبيرة في حجم الاحتياجات والاستهلاك من الأدوية والمستحضرات الطبية.

قطاع الدواء والرعاية الصحية

وأشاد الدكتور أحمد السبكي بحجم المشاركة في «فارماكونكس 2026» من الشركات والعارضين والمبتكرين ورجال الصناعة، مؤكدًا أن المعرض يمثل منصة مهمة لتعزيز الحوار والتكامل بين مختلف شركاء قطاع الدواء والرعاية الصحية، ودعم التعاون وتبادل الخبرات.

وأوضح أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتوطين صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية، بما يعزز الأمن الدوائي ويقلل الاعتماد على الاستيراد ويوفر العملة الأجنبية، إلى جانب جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتًا إلى أن التحديات العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد تمثل فرصة استراتيجية أمام مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتصنيع وتجارة الدواء والنفاذ إلى الأسواق العالمية، وأضاف أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لهذا الدور، تشمل موقعها الجغرافي الاستراتيجي ونفاذها إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، فضلًا عن سوق محلي يتجاوز 110 ملايين مواطن، بما يعزز جاذبيتها للاستثمارات في التصنيع الدوائي وخدمة الأسواق الإقليمية والعالمية.

ولفت الدكتور أحمد السبكي إلى أن سوق الدواء والمستحضرات الطبية عالميًا يتجه لتجاوز 2.6 تريليون دولار بحلول 2030، بمعدل نمو يتراوح بين 5 و8%، مؤكدًا أن هذا النمو يفتح فرصًا واسعة أمام الاستثمارات في التصنيع والتجارة والصناعات المغذية للقطاع.

وأكد أهمية تكامل جهود مؤسسات الدولة والهيئات الصحية وقطاع الصناعات الدوائية لدعم التوطين وتوفير احتياجات المنظومة الصحية بصورة مستدامة، مشيرًا إلى أن نسبة توطين صناعة الدواء في مصر تجاوزت 91%، مع استهداف تجاوز 95% قريبًا، وزيادة الصادرات من أكثر من 3 مليارات دولار إلى 6 مليارات دولار بحلول 2030.

واختتم الدكتور أحمد السبكي بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين جميع الأطراف المعنية لدعم مشروع الدولة المصرية لتوطين الصناعات الدوائية والمستحضرات الطبية، وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وعقب مشاركته في الجلسة الافتتاحية، أجرى الدكتور أحمد السبكي جولة تفقدية بالمعرض المصاحب لـ«فارماكونكس 2026»، اطلع خلالها على أحدث المنتجات والحلول والتقنيات التي تقدمها الشركات المشاركة في مجالات الصناعات الدوائية والمستحضرات الطبية، وتعرّف على أبرز الابتكارات والتطورات التي يشهدها القطاع، مؤكدًا أهمية مواكبة أحدث المستجدات العالمية بما يدعم تطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

هذا، وشهد افتتاح «فارماكونكس 2026» حضور ومشاركة كل من الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور محي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء المصرية، والدكتور هاني خفاجي، المدير العام لشركة «إنفورما ماركتس»، إلى جانب نخبة من قيادات قطاع الرعاية الصحية وصناعة الدواء والخبراء والمتخصصين.