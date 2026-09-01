مقاومة الجدار والاستيطان: 2030 اعتداءً نفذها الاحتلال والمستوطنون في شهر

قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إن قوات الاحتلال الصهيوني والمستوطنين نفذوا ما مجموعه 2030 اعتداءً ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم، خلال الشهر المنصرم، بما يعكس استمرار العنف الاستيطاني بوصفه سياسة يومية منظمة تستهدف الوجود الفلسطيني، ومقومات ثباته في أرضه.

وبينت الهيئة، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أن الاعتداءات توزعت بواقع 1402 اعتداء نفذها جيش الاحتلال، و628 اعتداءً نفذها المستوطنون.

وأشارت الهيئة إلى أن الاعتداءات تركزت في محافظة نابلس بواقع 380 اعتداءً، تلتها محافظة رام الله والبيرة بـ353 اعتداءً، ثم الخليل بـ275 اعتداءً، وبيت لحم بـ239 اعتداءً، وجنين بـ230 اعتداءً، والقدس بـ194 اعتداءً.

ويعكس هذا التوزيع استمرار تركيز الاعتداءات في المحافظات التي تشهد توسعاً استيطانياً مكثفاً ومحاولات متصاعدة للسيطرة على الطرق ومفاصل الحركة والمساحات الزراعية والرعوية.

وأوضحت الهيئة أن خطورة الاعتداءات يتضاعف بتكامل وظائفها داخل منظومة واحدة تهدف إلى تقويض قدرة الفلسطينيين على البقاء والاستمرار في أرضهم.

ويستخدم المحتلون العنف المباشر، وإطلاق النار، واقتلاع الأشجار وإحراق الحقول، ومنع الوصول إلى الأراضي، وسرقة الممتلكات، وهدم المنازل والمنشآت الزراعية، وكلها كأدوات متراكبة تضرب الأمن الشخصي ومصادر الرزق والحق في السكن والقدرة على استثمار الأرض، وتحول الحياة اليومية إلى سلسلة من المخاطر والكلف التي تدفع أصحاب الأرض نحو الرحيل.

وأضافت أن هذه الاعتداءات تتزامن مع إغلاق مساحات فلسطينية واسعة وتصنيفها مناطق عسكرية أو أمنية، في مفارقة تكشف الوظيفة الفعلية لهذه الإجراءات، إذ يُمنع الفلسطينيون من الوصول إلى أراضيهم واستعمالها، بينما يحظى المستوطنون بالحماية والطرق والموارد اللازمة للتمدد فيها. وبذلك تتحول الذريعة الأمنية إلى أداة لإقصاء الفلسطينيين وإعادة توزيع حقوق الوصول والاستعمال والسيطرة لصالح المشروع الاستيطاني.

وقالت الهيئة إن سلطات الاحتلال استولت على 1629 دونماً من أراضي المواطنين من خلال جملة أوامر عسكرية، أبرزها إعلانات أراضي الدولة التي استهدفت 1152 دونماً من أراضي سنجل واللبن الشرقية وقريوت، و370.28 دونماً من أراضي أبو ديس وعرب السواحرة، لترتفع مساحة المصادرة المباشرة وفق مسمى أراضي الدولى خلال الشهر إلى 1628 ونصف دونماً، علماً أن الإعلان الأخير يهدد الحيز الجغرافي لتجمع المنطار البدوي

كما أصدرت سلطات الاحتلال خلال شهر أغسطس 9 أوامر وضع يد استهدفت أكثر من 106 دونماً، أبرزها 37.481 دونماً من أراضي بيتونيا، و19.30 دونماً من أراضي طوباس، و15.580 دونماً من أراضي الجيب، و15.342 دونماً من أراضي البيرة، و11.970 دونماً من أراضي جبع، إضافة إلى مساحات في مركة ومردة وجينصافوط وأريحا.

وأشارت الهيئة إلى أن أعلى حصيلة للهدم سجلت في محافظة جنين بهدم 29 منشأة، تلتها أريحا والخليل بواقع 24 منشأة في كل منهما، ثم نابلس بـ21 منشأة، ورام الله والبيرة بـ16 منشأة، والقدس بـ15 منشأة، وبيت لحم بـ13 منشأة، وطوباس بـ9 منشآت، وطولكرم بـ3 منشآت، وقلقيلية بمنشأة واحدة.

وأضافت الهيئة أن سلطات الاحتلال أصدرت خلال الشهر 44 إخطاراً استهدفت منشآت وممتلكات فلسطينية، تركزت في الخليل بواقع 11 إخطاراً، والقدس وبيت لحم بواقع 8 إخطارات في كل منهما، وجنين وطولكرم بواقع 5 إخطارات في كل محافظة.

وبيّنت الهيئة أن عمليات الهدم ألحقت أضراراً مباشرة بما لا يقل عن 200 مواطن موثق، من بينهم 75 طفلاً و56 امرأة، ما يؤكد أن سياسة الهدم لا تستهدف المباني وحدها، بل تضرب الاستقرار الأسري ومصادر الرزق وتدفع العائلات الفلسطينية إلى بيئة قسرية يصعب فيها البقاء.

وقالت الهيئة إن سلطات الاحتلال دفعت خلال شهر ماضي بـ12 مخططاً ومشروعاً استعمارياً في الضفة الغربية والقدس، توزعت بين 6 مخططات أودعت، و4 مخططات صودق عليها، و2 من عطاءات البناء.

واشتملت هذه الإجراءات على 3819 وحدة استيطانية، فيما بلغت مساحة المخططات المودعة والمصادق عليها 5472.22 دونماً.