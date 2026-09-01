الخارجية القطرية: استمرار أزمة مضيق هرمز يهدد بتصعيد إقليمي ويضر الجميع

حذرت وزارة الخارجية القطرية من أن استمرار أزمة مضيق هرمز يهدد بتصعيد إقليمي يضر بجميع الأطراف.

تجري قطر نقاشات مستمرة مع سلطنة عُمان وباكستان لبحث إجراءات خفض التصعيد في المنطقة.



أكدت الدوحة تكثيف الجهود مع الشركاء لإيجاد حل سلمي للأزمة وإعادة فتح مضيق هرمز.



وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، من أن استمرار أزمة مضيق هرمز دون حل سيؤدي إلى تصعيد خطير في المنطقة، مؤكدًا أن ذلك سيضر بجميع الأطراف المعنية.

وأوضح الأنصاري أن النقاشات لا تزال مستمرة بين قطر وكل من سلطنة عُمان وباكستان لبحث إجراءات خفض التصعيد في المنطقة، مشددًا على أهمية التعاون الجماعي لضمان الأمن والاستقرار.

وأضاف أن الدوحة تكثف الجهود مع جميع الشركاء من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة وإعادة فتح مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن التصعيد ليس في مصلحة أي طرف.

وفي السياق ذاته، شدد الأنصاري على أن قطر تعمل بشكل متواصل مع كافة الأطراف لإعادة الجميع إلى طاولة الحوار، مؤكدًا أن بقاء الأزمة دون معالجة سيسهم في زيادة التوترات الإقليمية.