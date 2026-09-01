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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشيلسي يحسم صفقة أهانور من أتالانتا.. 40 مليون جنيه إسترليني والموعد 2027

هونست أهانور
هونست أهانور
إسلام مقلد

حسم نادي تشيلسي اتفاقه للتعاقد مع المدافع الإيطالي الدولي هونست أهانور، لاعب أتالانتا، في صفقة جديدة تستهدف تعزيز صفوف الفريق بعنصر شاب يمتلك إمكانات كبيرة، على أن يبدأ انتقال اللاعب رسميًا إلى النادي اللندني في يونيو 2027.

ويبلغ أهانور من العمر 18 عامًا، ولفت الأنظار بقوة خلال الموسم الماضي مع أتالانتا، بعدما خاض 35 مباراة في أول مواسمه مع الفريق بمدينة بيرجامو.

أهانور يلفت أنظار المنتخب الإيطالي

وجاء تألق المدافع الشاب مع أتالانتا ليمنحه فرصة الانضمام إلى المنتخب الإيطالي الأول، حيث سجل ظهوره الدولي للمرة الأولى خلال شهر يونيو الماضي، وشارك في مباراتين مع «الأتزوري».

ويمثل هذا التطور محطة مهمة في مسيرة اللاعب، خاصة أنه لم يتجاوز عامه الثامن عشر، لكنه نجح في فرض نفسه على المستوى المحلي والدولي خلال فترة قصيرة.

أتالانتا تعاقد معه من جنوى

وكان أهانور قد انتقل إلى أتالانتا قادمًا من جنوى في يوليو 2025، ليخوض أول موسم له مع الفريق، قبل أن يثبت قدراته ويحصل على فرصة المشاركة بصورة منتظمة.

وتشير مسيرته إلى اهتمام أتالانتا بتطوير المواهب الشابة، حيث نجح اللاعب في استغلال الفرصة التي حصل عليها وتحول سريعًا إلى أحد الأسماء الواعدة في الدفاع الإيطالي.

رومانو يكشف تفاصيل الصفقة

وأكد الإيطالي فابرزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، إتمام الاتفاق بين تشيلسي وأتالانتا، موضحًا أن الصفقة تبلغ قيمتها 40 مليون جنيه إسترليني.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة «إكس»: «تشيلسي يضم أونست أهانور رسميًا من أتالانتا في صفقة بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني تبدأ في يونيو 2027».

وأضاف أن المدافع الإيطالي الشاب سينضم إلى كريستال بالاس على سبيل الإعارة قادمًا من أتالانتا، في خطوة تهدف إلى منحه فرصة أكبر للمشاركة والتطور قبل الانتقال إلى تشيلسي.

تشيلسي يراهن على مستقبل أهانور

وتعكس الصفقة توجه تشيلسي نحو الاستثمار في اللاعبين الشباب، خاصة أن أهانور لم يتجاوز 18 عامًا رغم امتلاكه خبرة كبيرة نسبيًا بعد مشاركاته المنتظمة مع أتالانتا وظهوره مع المنتخب الإيطالي الأول.

ومن المنتظر أن يواصل اللاعب تطوره خلال الفترة المقبلة، على أن يبدأ مرحلة جديدة في مسيرته بقميص تشيلسي اعتبارًا من صيف 2027، وسط آمال بأن يصبح أحد العناصر الأساسية في دفاع الفريق مستقبلًا.

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