رسميا.. تشيلسي يعلن تعاقده مع إيميليانو مارتينيز من أستون فيلا

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعاقده مع الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، من أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لتقارير صحفية، فإن قيمة الصفقة تقل قليلًا عن 9 ملايين يورو، بينما وقع مارتينيز عقدًا مع تشيلسي لمدة عامين، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وأعرب الحارس الأرجنتيني عن سعادته بالانتقال إلى صفوف تشيلسي، قائلًا: «أنا سعيد للغاية بوجودي هنا، وكان القرار سهلًا بالنسبة لي ولعائلتي».

ويغادر مارتينيز أستون فيلا بعد 6 مواسم ونصف، أصبح خلالها أحد أبرز حراس المرمى في الدوري الإنجليزي، كما ساهم في تحقيق الفريق لقب الدوري الأوروبي خلال الموسم الماضي.

وجاء انتقال الحارس الأرجنتيني إلى تشيلسي لتعزيز المنافسة على مركز حراسة المرمى، خاصة بعد علامات الاستفهام التي أحاطت بمستوى روبرت سانشيز في بداية الموسم.

ومن المنتظر أن يرفع مارتينيز من حدة المنافسة داخل تشيلسي، في ظل وجود عدد من الحراس ضمن حسابات الجهاز الفني خلال الموسم الجديد.