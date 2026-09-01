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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عون: إنهاء الحروب والحفاظ على السيادة أولوية لبناء الدولة في لبنان

العماد جوزيف عون
العماد جوزيف عون
أ ش أ

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون أن إعلان لبنان الكبير في الأول من سبتمبر عام 1920 شكّل محطة أساسية في بلورة الفكرة اللبنانية، من خلال قيام كيان سياسي جامع لمختلف الأطياف اللبنانية، وتكريس مفهوم الدولة صاحبة الرسالة.

وقال عون، في ذكرى إعلان لبنان الكبير، إن هذه الخطوة استُكملت بإعلان الدستور اللبناني وقيام الجمهورية عام 1926، التي يحتفل لبنان بمئويتها خلال العام الجاري، ثم بإعلان الاستقلال وبناء مؤسسات الدولة.

وأضاف أن لبنان، رغم المعضلات والنزاعات التي مر بها عبر تاريخه، واصل مسيرته، ويستعيد اليوم دوره بين الأمم.

وشدد الرئيس اللبناني على أن الرهان في المرحلة الراهنة يتمثل في إنهاء الحروب والحفاظ على سيادة لبنان، والانطلاق نحو بناء الدولة وتعزيز مؤسساتها، إلى جانب تنشيط الاقتصاد وقطاع الأعمال.

وأكد أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب عودة الجميع إلى كنف الدولة باعتبارها المرجعية الوحيدة لجميع اللبنانيين، مشيرًا إلى أن الميثاق الوطني يمثل منطلقًا جامعًا يحفظ التنوع اللبناني في إطار الوحدة.

رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون لبنان

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