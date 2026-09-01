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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما يتجاوز 5% لأطول مدة منذ 2006

الخزانة الأمريكية
الخزانة الأمريكية
أ ش أ

ظل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما فوق مستوى 5% لأطول مدة منذ عام 2006، في ظل مخاوف بشأن ارتفاع العجز المالي الأمريكي، وزيادة إصدارات سندات الشركات، وعدم وضوح مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقالت وكالة بلومبرج اليوم، الثلاثاء، إن عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاما ارتفع إلى 5.34% في منتصف أغسطس مسجلًا أعلى مستوى له منذ عام 2007، ومقتربا بنحو 0.10 نقطة مئوية من أعلى مستوى له خلال الـ22 عاما الماضية.

وحتى 31 أغسطس المنقضى، تم تداول العائد فوق مستوى 5% لمدة 55 يومًا منذ بداية العام، وهي أطول فترة من نوعها منذ 2006.

وبلغ العائد نحو 5.27% في الأول من سبتمبر، فيما أظهرت أحدث بيانات السوق أنه سجل نحو 5.28% في ذلك اليوم.

كان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد أعلن الشهر الماضي توسيع برنامج إعادة شراء سندات الخزانة طويلة الأجل، في محاولة لزيادة الطلب عليها والمساعدة في خفض العوائد طويلة الأجل.

وتشمل الخطوة رفع الحد الأقصى لحجم عمليات إعادة الشراء إلى 4 مليارات دولار على الأقل للعملية الواحدة، مقارنة بنحو ملياري دولار سابقا، مع التركيز على السندات التي تتراوح آجالها بين 10 و30 عامًا، ومن المقرر أن يبدأ التوسع في عمليات إعادة الشراء في 9 سبتمبر ويستمر حتى 4 نوفمبر، إلا أن المستثمرين يرون أن تأثير هذه الإجراءات قد يظل محدودًا مقارنة بحجم سوق الدين الحكومي الأمريكي، الذي يقترب من 30 تريليون دولار.

وأظهرت تحركات السوق بالفعل محدودية التراجع الأولي في العوائد عقب إعلان وزارة الخزانة، قبل أن تعاود العوائد على السندات طويلة الأجل الارتفاع سريعًا.

وتزامن ذلك مع إصدار حجم قياسي من سندات الشركات خلال أغسطس، بينما يُتوقع طرح نحو 215 مليار دولار من سندات الشركات الجديدة خلال سبتمبر؛ ما يزيد المنافسة على أموال المستثمرين في سوق الدخل الثابت.

في المقابل، لا تزال المخاوف بشأن اتساع العجز المالي للحكومة الأمريكية تلقي بظلالها على سوق السندات، في الوقت الذي تجاوز فيه الدين الحكومي الأمريكي 40 تريليون دولار خلال أغسطس؛ ما يزيد حساسية المستثمرين تجاه قدرة الحكومة على السيطرة على مسار الدين والإنفاق.

ويمثل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر عقده يومي 15 و16 سبتمبر الجاري عاملًا رئيسيًا آخر في تحديد اتجاه العوائد طويلة الأجل.

وبعد أن وجه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش رسالة تميل إلى التشديد النقدي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية الأسبوع الماضي، بدأت الأسواق في تسعير احتمال تشديد نقدي بنحو 0.17 نقطة مئوية خلال اجتماع سبتمبر؛ بما يعكس احتمالا يقارب 70% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.


 

سندات الخزانة الأمريكية ع العجز المالي الأمريكي السوق

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