قاضي قضاة فلسطين: محاولة المستوطنين إحراق مسجد في العيزرية إرهاب ديني

استنكر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، محاولة مستوطنين إحراق مسجد في بلدة العيزرية شرقي القدس المحتلة.

ووصف الهباش - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم/ الثلاثاء/ - الجريمة بأنها "إرهاب ديني منظم واعتداء عنصري خطير تتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عنه"، مؤكدًا أن استهداف بيوت الله يأتي في سياق تصعيد ممنهج يستهدف الوجود الفلسطيني وهويته الوطنية والدينية .

وحذر من أن انتهاك حرمة المساجد جريمة حرب ولعب بالنار، وأن هذه الاعتداءات الإسرائيلية عليها، بالتوازي مع الانتهاكات المتصاعدة بحق المسجد الأقصى المبارك، ينذر بعواقب خطيرة ويؤجج نار صراع ديني لا يمكن احتواء تداعياته، مشددًا على أن الصمت على هذه الجرائم ومنح مرتكبيها الحماية والغطاء يشجعان على المزيد من التطرف والعنف.