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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين تؤكد ضرورة حماية الحقوق والمصالح المشروعة للبلاد في فنزويلا

الصين
الصين
أ ش أ

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جياكون، اليوم /الثلاثاء/، ضرورة حماية الحقوق والمصالح المشروعة لبلاده في فنزويلا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث الصيني في معرض رده على سؤال حول ما إذا كان اتفاق النفط الجديد بين الولايات المتحدة وفنزويلا سيؤثر على الاستثمارات الصينية القائمة في فنزويلا.

وقال قوه - حسبما أفادت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) - إن الصين أكدت دائما ضرورة إدارة العلاقات بين الدول بما يتماشى مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف المتحدث أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول ينبغي أن يسير وفقا لمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة والتعاون المربح للجميع.

وشدد قوه على أن التعاون بين الصين وفنزويلا محمي بموجب القانون الدولي وقوانين البلدين، وأكد ضرورة حماية الحقوق والمصالح المشروعة للصين في فنزويلا.

وزارة الخارجية الصينية فنزويلا الصين

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