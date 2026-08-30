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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرعاية الصحية: توسيع الصمام الرئوي بالبالون عن طريق القسطرة لطفل يبلغ 14 عامًا بمجمع الفيروز الطبي

الفريق الطبي
الفريق الطبي
عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية إجراء تدخل قلبي دقيق لطفل يبلغ من العمر 14 عامًا، على يد الفريق الطبي المتخصص بمجمع الفيروز الطبي التابع لفرع الهيئة بمحافظة جنوب سيناء، تمثل في توسيع الصمام الرئوي بالبالون عن طريق القسطرة (Balloon Pulmonary Valvuloplasty)، لعلاج تضيق شديد بالصمام الرئوي، كان يتسبب في معاناة الطفل من ضيق شديد في التنفس.


وأشارت الهيئة إلى أن توسيع الصمام الرئوي بالبالون من التدخلات القسطرية المستخدمة لعلاج حالات التضيق الشديد بالصمام الرئوي، خاصة لدى الأطفال، ويتيح التعامل مع التضيق من خلال تدخل محدود التوغل مقارنة بالجراحة المفتوحة، وفقًا للتقييم الإكلينيكي واحتياجات كل حالة.

وأكدت الهيئة أن توطين التدخلات القلبية الدقيقة داخل منشآتها يأتي ضمن توجهها لتوسيع نطاق الخدمات الطبية فائقة التخصص داخل منشآتها من خلال توفير التجهيزات الطبية المتقدمة والاستفادة من الخبرات والكفاءات المتخصصة، بما يعزز قدرة المنشآت على التعامل مع الحالات الدقيقة وإتاحة الرعاية المتقدمة للمنتفعين بالقرب من محل إقامتهم.

 300 ألف جنيه خارج التغطية الصحية الشاملة

وفي هذا السياق، أوضحت الهيئة أن التكلفة التقديرية لإجراء هذا التدخل الطبي تبلغ نحو 300 ألف جنيه خارج التغطية الصحية الشاملة، بينما لم يتحمل المنتفع سوى 482 جنيهًا فقط وفقًا لنظام المساهمات المقرر، بما يعكس فلسفة منظومة التأمين الصحي الشامل في إتاحة الخدمات الطبية مرتفعة التكلفة دون تحميل المنتفعين الأعباء المالية الفعلية.

هذا، وأجريت الحالة بمشاركة فريق طبي متخصص ضم الأستاذ الدكتور عبدالرحمن عبدالرحيم العفيفي، استشاري قسطرة القلب التداخلية للأطفال ورئيس قسم قلب الأطفال بمؤسسة مجدي يعقوب، والأستاذ الدكتور محمود الحسيني عواد، استشاري قسطرة القلب التداخلية، والدكتور محمد السيد توفيق، استشاري قلب أطفال، والدكتور مالك السيد علي، استشاري القلب والأوعية الدموية، والدكتور محمد شوشان، أخصائي القلب والأوعية الدموية، والدكتورة إيمان محمد سعيد، أخصائي القلب والأوعية الدموية، والدكتور فارس عبدالعظيم الوكيل، أخصائي القلب والأوعية الدموية، إلى جانب الدكتور قطامش عادل قطامش، والدكتورة آية ناصر، والدكتور خالد محمد صالح، وذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمود الحسيني عواد، رئيس قسم القلب والأوعية الدموية والقسطرة القلبية التداخلية بمجمع الفيروز الطبي، والدكتور محمد بيومي إبراهيم عيسى، نائب رئيس قسم القلب والأوعية الدموية والقسطرة القلبية التداخلية.

كما شارك فريق التخدير بقيادة الأستاذ الدكتور محمود علي بصل، استشاري التخدير، والدكتور إسلام أحمد السيتاوي، أخصائي التخدير، إلى جانب فريق التمريض المكون من أخصائي التمريض أشرف عبدالرحمن وأخصائي التمريض طارق علام، وفريق أخصائيي تكنولوجيا الأشعة ممثلًا في الأستاذ شريف علي إبراهيم، بما يعكس تكامل مختلف التخصصات الطبية والفنية في تقديم الرعاية الطبية الآمنة للمرضى.

التدخلات القلبية توسيع الصمام الرئوي التدخلات القسطرية ضيق شديد في التنفس الصمام الرئوي

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