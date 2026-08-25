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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعافي 8 مصابين.. الرعاية الصحية بالإسماعيلية تكشف آخر تطورات حالات حادث الدواويس

أحد مصابي الحادث
أحد مصابي الحادث
الإسماعيلية انجي هيبة

أعلن الدكتور محمد جبريل، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، آخر تطورات الحالة الصحية للمصابين في حادث الدواويس، مؤكدًا استقرار الحالة الصحية لعدد من المصابين ومغادرتهم المستشفى بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضح جبريل أن 8 حالات من بين 17 مصابًا تم نقلهم إلى المستشفى قد تعافوا بشكل كامل، وخرجوا بعد استقرار حالتهم الصحية تمامًا، فيما يواصل الفريق الطبي متابعة باقي الحالات وفقًا للحالة الصحية لكل مصاب.

وأضاف أن 4 مصابين يخضعون حاليًا للملاحظة الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة، بعد استقرار حالتهم، للتأكد من سلامتهم قبل اتخاذ القرار الطبي المناسب بشأن خروجهم.

وأشار مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية إلى أنه تم تحويل 4 حالات إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لاستكمال العلاج وتلقي الرعاية الطبية التخصصية، بينما تتلقى حالة واحدة العلاج داخل وحدة العناية المركزة، مع استمرار تقديم الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة حالتها على مدار الساعة.

وأكد جبريل أن الأطقم الطبية والتمريضية تواصل جهودها في التعامل مع جميع الحالات، وفق أعلى معايير الرعاية الصحية، مع متابعة تطورات الحالات أولًا بأول، وتوفير كافة أوجه الدعم الطبي للمصابين حتى استقرار حالتهم وخروجهم بسلام.

وتأتي هذه التطورات في إطار المتابعة المستمرة للحالة الصحية لمصابي الحادث، والحرص على سرعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان التعامل الفوري مع أي تطورات طبية.

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