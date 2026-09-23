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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: مشروبات الطاقة خطر يهدد القلب

مشروبات الطاقة
مشروبات الطاقة
عبدالصمد ماهر

نشرت وزارة الصحة والسكان، منشورا توعويا حذرت من خلاله  المواطنين من مشروبات الطاقة . 

أوضحت الوزارة أن مشروبات الطاقة قد تؤثر على صحة القلب ومن المخاطر المحتملة لاستهلاك مشروبات الطاقة حدوث مشكلات في القلب

وتابعت الوزارة، من أبرز  تلك المشكلات  عدم انتظام ضربات القلب وقصور القلب

اجتياز معمل شلل الأطفال الإقليم

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة والسكان اجتياز معمل شلل الأطفال الإقليمي المرجعي التابع لمنظمة الصحة العالمية بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» اختبار الكفاءة السنوي للترصد البيئي بنسبة نجاح 100%، مؤكدة جاهزية المنظومة الصحية المصرية وقوتها في الحفاظ على خلو البلاد من شلل الأطفال منذ عام 2006 وفق أدق المعايير العالمية.
وأكد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة منظومة الترصد البيئي التي تمثل حجر الزاوية في خطط الوقاية، وتعتمد على الجمع والفحص الدوري لعينات مياه الصرف الصحي من مختلف المحافظات للكشف المبكر عن أي مؤشرات فيروسية، مشيراً إلى أن اعتماد المعمل كمرجع إقليمي لمنظمة الصحة العالمية يبرز مكانته الفنية العالية ودقة نتائجه التي تستند إليها الدولة في الاكتشاف المبكر والاستجابة الفورية لأي طوارئ صحية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن تفوق المعمل يتزامن مع استراتيجية الدولة الشاملة لتعزيز برامج الوقاية، وفي مقدمتها البرنامج الموسع الذي يوفر التطعيمات لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين، إلى جانب الحملات القومية والمحدودة لرفع مستويات المناعة المجتمعية والفردية، مشدداً على أن التكامل بين التطعيمات والترصد الوبائي والبيئي وكفاءة المعامل يشكل درعاً متكاملاً لضمان استدامة خلو مصر من المرض.
وأضاف الدكتور هشام مجدي رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة أن الترصد البيئي يعمل كأداة إنذار مبكر فائقة الأهمية تتيح رصد أي وجود للفيروس في البيئة حتى في حال عدم ظهور حالات مرضية، مما يمنح متخذي القرار القدرة على التقييم الدقيق للموقف الوبائي واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية في الوقت المناسب لضمان صحة وسلامة المجتمع.

وزارة الصحة والسكان مشروبات الطاقة قصور القلب القلب

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