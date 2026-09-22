وزير الصحة يبحث مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تعزيز التعاون لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة

بحث الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان مع جيرمين حداد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر تعزيز التعاون في إتاحة الوصول لخدمات تنظيم الأسرة والحد من الاحتياجات غير الملباة بما يسهم في دعم صحة الأسرة وتحقيق المستهدفات الوطنية بحلول عام 2030.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إن الجانبين بحثا تأمين إمدادات مستدامة لوسائل تنظيم الأسرة مع التركيز على الوسائل طويلة المفعول ووسائل ما بعد الولادة بما يدعم استمرار الاستخدام وتحسين مؤشرات الصحة الإنجابية وتعزيز استقرار الإمدادات في القطاعين العام والخاص من خلال ضمان التدفق المستمر والمنتظم للوسائل ومعالجة التحديات التي تؤثر على إتاحتها في القطاع الخاص.

وأضاف أن الاجتماع تضمن بحث وضع آلية تنظيمية لتعزيز قدرات مقدمي الخدمات عبر برامج تدريبية لتحسين المشورة والخدمات المتعلقة بالوسائل والتعاون مع القطاع الخاص في تكثيف التوعية والتثقيف الصحي للسيدات حول الوسائل المختلفة وأهمية المتابعة بعد استخدامها والرجوع إلى مقدمي الخدمة والالتزام بالزيارات الدورية بما يعزز الاستخدام الآمن والفعال.