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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

منهم منى زكي.. أبرز الجلسات الحوارية بمهرجان الجونة السينمائي

مني زكي
مني زكي
أحمد إبراهيم

يواصل مهرجان الجونة ملتقى سيني جونة الذي يجمع بين صناع الأفلام والجمهور لاستكشاف آليات صناعة السينما، والقصص التي تصل إلى الشاشة، والعوامل التي تشكل الأفلام التي نشاهدها. 

ومن خلال مجموعة متنوعة من المحاضرات والحلقات النقاشية واللقاءات الإبداعية، يربط برنامج هذا العام بين التراث السينمائي وبين الخيارات والتحديات والآفاق التي تواجه السينما العربية اليوم.. ويلتقي الملتقى بعدد من نجومه من أبرزهم…


 

في حوار مع منى زكي: 

في جلسة حوارية مميزة تتأمل منى زكي حرفة التمثيل والاختيارات والمخاطرات والتحولات الواقعة خلف مسيرة مهنية ممتدة. يتحرك ذلك الحوار إلى ماهو أبعد من الاستعادة التقليدية مستكشفا المقاربات الأدائية وتحديات الاستمرار في التطور في ظل التعامل مع الشهرة والطموح الفني.
أنجوس فيني
يستكشف الخبير في الصناعة السينمائية أنجوس فيني التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي على تطوير وتمويل وإنتاج وتسويق وتوزيع الأفلام. بتخطي كل من الحماس والقلق يطرح الحوار أسئلة حول التأليف والعمالة والملكية الفكرية والسيطرة الإبداعية، ومصير القرار الإنساني في صناعة تزداد آلية.

يسري نصرالله


عبر مسيرة مهنية استمرت لعقود، استمر يسري نصرالله في إعادة صياغة لغته السينمائية، متحركا بين الأنواع الفيلمية، أحجام الإنتاج والأساليب، دون أن يفقد المنظور الفريد في جوهر أعماله. في ذلك الحوار، يتأمل المخرج المصري الكبير الحرية الإبداعية و التعاونات الفنية والبحث الدائم عن الصيغة الشكلية التي يتطلبها كل فيلم.

سينما من أجل الإنسانية: 

الأرشيف باعتباره ذاكرة
استعادة الأرشيف: من يملك الصورة ومن يملك السردية؟
بالنسبة لمجتمعات ما بعد الاستعمار، لا يمثل الأرشيف موروثا محايدا، أنتجت كثير من صوره من خلال نظرة خارجية وشكلت من خلال أنظمة تمثيل استعمارية. يتساءل ذلك الحوار حول إمكانية استعادة صناع الأفلام تلك الصور المسلوبة وإعادة تأويلها، بتحدي السرديات المتجذرة داخلها وفرض ملكية ثقافية على التاريخ البصري الخاص بهم. تلقي صانعة الأفلام جيهان الطاهري المحاضرة لتشارك معرفتها وخبرتها الواسعة حول الموضوع.

جلسات نقاشية حول محمـد خان
البطل غير المألوف: الرجال في سينما محمـد خان
نادرا ما رسم محمـد خان شخصيات رجالية رئيسية تقليدية على الشاشة؛ لطالما كانوا قلقين و متسمين بالهشاشة ومتناقضين وفي الغالب غامضين أخلاقيا. تتناول هذه الحلقة النقاشية كيف استخدم خان هؤلاء الرجال غير المثاليين لتحدي التمثيلات المألوفة للذكورة وتناول الواقع الاجتماعي والاقتصادي للأوقات التي عايشوها.
قصتها: أبعد من قصص النساء الثانوية في سينما محمـد خان
لا تتواجد النساء في أفلام محمـد خان فقط لاستكمال رحلات الرجال؛ بل يمتلكن رغباتهن الخاصة وتناقضاتهن وقصصهن. تستكشف هذه الحلقة النقاشية كيف موضع خان نسائه في الجوهر الشعوري لأفلامه، وفتح مساحة أوسع للتجارب التي يمكن للسينما المصرية استكشافها.فعاليات الفيلم القصير
التفكير في الأفلام القصيرة
الفيلم القصير هو عمل فني في ذاته، مع ذلك غالبا ما يتوقع منه أن يعمل كتهيئة لعمل أطول. انطلاقا من خبرة العمل في عروض الأفلام القصيرة الأوروبية، تستكشف هذه المحاضرة كيف يشكل ذلك التوتر تطوير وتقديم الأفلام القصيرة، وكيف تبدو دورة حياة الفيلم القصير الناجح.
من يصنع الفيلم القصير القادم؟
الأفلام القصيرة هي أرضية لاستعراض الأصوات والجماليات والمسيرات التيس تشكل مستقبل السينما، لكن الوصول للتمويل والتدريب والظهور المهرجاني يظل غير متساو. بجمع صناع الافلام والممثلين والمؤسسات، تطرح هذه الحلقة النقاشية سؤالًا حول ما يمكّن فيلم قصير من السٍفر والوصول؛ ومن تتح له مثل هذه الفرص.

سيني جونة منى زكي يسري نصرالله سينما من أجل الإنسانية محمد خان

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