قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم العالي: نشر 500 ألف مقال علمي عبر منصة بنك المعرفة المصري
اليابان: 32 شخصا بين قتيل ومصاب ومفقود جراء إعصار "دوجوان"
لأول مرة هذا العام.. امتحانات شهرية لطلاب الأول والثاني الإبتدائي و2 بكالوريا
خلال 12 ساعة.. نزع ملكية وطرد الفلسطينيين في 3 أوامر عسكرية للاحتلال بالضفة
بعد اعتذاره لـ ياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»
جمال عبد الرحيم: عضوية صحفيي المواقع الإلكترونية تحتاج تعديلًا في القانون
الوزراء: مصر تهيمن على سوق الفنادق الأفريقية للعام التاسع على التوالي
كريمة يهاجم فتوى الهلالي: لا خلاف فقهي في تحريم الذهب على الرجال
إيران لإدارة ترامب: وفدنا قي نيويورك مستعد للمفاوضات بصلاحيات كاملة
الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الخريفية وتحذر من استمرار ارتفاع نسب الرطوبة
الدولار يعاود التراجع ويخسر 60 قرشا من قيمته أمام الجنيه الآن
تجارة مع الله لا تخسر.. عالم أزهري يكشف فضل المداومة على هذا العمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان الجونة.. 13 فيلمًا تشارك في مسابقة الأفلام القصيرة

مهرجان الجونة
مهرجان الجونة
أحمد إبراهيم

تشهد الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي عرض مجموعة من الأعمال المتميزة التي تتنافس في مسابقة الأفلام القصيرة  

وهى كالتالي 


مدينة البوم
CITY OF OWLS
جينيا كازانكينا | فرنسا، ألمانيا، إيطاليا | 2026 | الروسية | 14 د
في الليلة الأخيرة قبل مغادرتها، تأوي فيرا أختها الصغرى إلى الفراش. ولإخفاء السبب الحقيقي وراء رحيلها، تحكي لها حكاية قبل النوم؛ قصة عن مدينة ابتلعها ليلٌ أبدي.
تواصل
CONTACT
آنا بيلوفا | التشيك | 2026 | الإنجليز ية | 15 د
يتأمل فيلم التحريك القصير "تواصل" قدرتنا على التعبير عن الحب وتقبله. أثناء عيشها بعيداً كمغتربة، تتلقى امرأة شابة نبأ وفاة جدتها الحبيبة، لتغرق في تأملات عميقة. وخلال رحلة الطيران لحضور الجنازة، تجد نفسها أمام خيارين: إما تكرار النمط البارد لوالديها، أو احتضان الدفء الذي علمتها إياه جدتها.
 


ارتباك
DISQUIET
مريم عبد الجابر | مصر | 2026 | العربية | 14 د
تستلم مسؤولة خزانة شابة بمتجر كبير مظروفًا غامضًا من زبونة مسنة معتادة. يحتوي المظروف على مفتاح ورغبة أخيرة يائسة: التفقد والاطمئنان على الشقة حال اختفائها. وعندما تتوقف المرأة العجوز عن الظهور، تدخل العاملة المنزل وتجد جثتها. وبدلًا من طلب المساعدة، تتجول في أرجاء البيت، وترتدي ملابسها، وتأخذ خاتمها.
عرض عالمي أول

كسرت مزهرية
I BROKE A VASE
عاصم عبد العزيز | اليمن، الإمارات العربية المتحدة، السودان | 2026 |العربية | 15 د
تتحطم مزهرية علي، متسببةً في اندلاع الحرب في اليمن. وعندما يزوره مصطفى، صديقه الوحيد المتبقي، تُحيل محاولة علي إصلاح المزهرية لإيقاف الحرب صداقتهما إلى مسار آخر؛ ما يدفع مصطفى لمواجهة علي بحقيقة صادمة تقف حائلًا بينه وبين المزهرية.
عرض عالمي أول

حصان كالغان
THE KALGAN HORSE
زيشين تشاو | الصين، الولايات المتحدة | 2026 | الصينية | 13 د
في المساحة الفاصلة بين مجتمعي الزراعة والرعي بشمال الصين، ينتظر حصان مغولي مصير الخصاء، بينما يتوجب على صبي في العاشرة من عمره، يُصر على حمايته، مواجهة العنف والقسوة الذين يفوقان قدرته على الاستيعاب.
الخبيث
MY VILLAGE BLAMED WOMEN FOR THE END OF MANKIND
جاد شاهين | مصر، المملكة المتحدة | 2026 | العربية | 15 د
يعيش صياد شاب مع أمه وأخته وزوجته في قرية موبوءة بجائحة مميتة تصيب النساء.لمنع الوباء من الانتشار يسعى القرويون لاستبعاد المصابات.
عرض عالمي أول
 


كنتاكي غزة
KENTUCKY GAZA
عمر رمال | الأردن | 2026 | العربية | 22 د
في غزة تحت الحصار يمثل دجاج كنتاكي أسطورة متخيلة، يحَول أنور الشهية الجماعية إلى مغامرة تهريب ناجحة، بينما يحاول رتق الجرح الشعوري بينه وبين أبيه.
قطة الليزر
LASER-CAT
لوكاس أشر | البراز يل، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة | 2026 |البرتغالية | 22 د
بعدما تتسبب خدعة مؤشر الليزر في مشكلات غير متوقعة، تقضي مراهقة قلقة اجتماعيا ليلة أخيرة تجوب شوارع ساو باولو لتنقذ قطة الشاب محط إعجابها المصابة بشكل حرج، بينما يدفعه الذنب والارتياب نحو نقطة الانهيار.لا أحد يعرف العالم
NOBODY KNOWS THE WORLD
رودي ديكستر | بيرو، كولومبيا، إسبانيا، المكسيك | 2026 | الأسبانية |18 د
في ضواحي ليما، يعتني شيتو ذو الـ 11 عامًا بالحمام الزاجل الذي يستخدمه أخيهفي تجارة المخدرات. بعدما حطم العنف طفولته، يفتح الأسى واللمحات الإنسانية الخافتة إمكانية لقدر مختلف.
لم يقل أحدٌ أي شيء
NOBODY SAID ANYTHING
تامارا تودوروفيتش | صربيا، فرنسا، سلوفينيا، كرواتيا | الصربية | 15 د
تُستدعى كاتار ينا لمنزل أحد أصدقاء ابنتها لتواجه عواقب لعبة بدت بريئة في البداية ثمخرجت عن السيطرة.يا للشباب!
OH BOYS
أنطونيو دوناتو | إيطاليا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة | 2026 |الإنجليز ية، الإيطالية | 17 د
في قرية ساحلية، تحدث ثلاثة قصص عن الأنا الذكورية بالتوازي: يتبارى موسيقي ونفي فريق محلي كلٌ للتفوق على الآخر ببراعته؛ يحاول سائح بشكل يائس إثارة إعجاب حبيبته الجديدة على الغداء؛ ويتلقى لاعب كرة طاولة هاو هزيمة
مهينة على يد فتاة صغيرة.                                       ٍ

يومًا ما ولد
SOMEDAY A CHILD
ماري روز أوستا | فرنسا، رومانيا، لبنان | 2026 | العربية( | 27 د
يعيش صبي ذو قدرات خارقة في الـ11 من عمره مع عمه في قرية لبنانية حيث طائرات الحرب جزء من الفضاء الصوتي اليومي، عندما يتسبب عن طريق الخطأ في تصادم طائرتين، يخرج ما كان يوما مختفيا عن التحكم.
ذكريات مسروقة
STOLEN MEMORIES
أنديرش دافيدسون | النرويج، السويد | النرويجية | 18 د
في الفوضى التي تبعت اقتحام لمنزل طفولته، يجد إميل ذو الـ18 عام صورا لنفسه رضيعا يستحم مع أمه، تعتقد حبيبته أن لها طابع جنسي، إميل ينكر لكن يتزايد الشك في قلبه.

الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة السينمائي الجونة السينمائي الجونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الثلاثاء.. كم يصل سعر الكيلو؟

دينا عزت

بعد ادعاءات اقتحام منزلها.. الأجهزة الأمنية تضبط دينا عزت

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها.. الإفتاء: أمامك خياران كي لا تضيع الفريضة

جزء من الواقعة

قبل رفع الحذاء.. فيديو يرصد مشادة رئيس قسم بمعهد الكبد بالمنوفية مع ممرضة

جامعة بنها

جامعة بنها تكشف سبب عدم تكليف الأولى على دفعتها بكلية الزراعة "معيدة"

الشناوي

طلب المشاركة.. الحقيقة الكاملة لأزمة حسام حسن والشناوي قبل مواجهة إيران

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب الآن بمصر.. وعيار 18 يسجل 5383 جنيها

تراجع سعر الجنيه الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

الجنيه الذهب يخسر 441 جنيها ببداية تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

ترشيحاتنا

يسرا

يسرا: مهرجان الجونة السينمائي يتضمن فعاليات مهمة وليس ريد كاربت فقط

مني زكي

منهم منى زكي.. أبرز الجلسات الحوارية بمهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة

مهرجان الجونة السينمائي يستضيف العرض الأول لأفلام صندوق النزوح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفر يقيا

بالصور

المحشي بيفك في الحلة؟.. السر في رص ورق العنب والكرنب

المحشي بيفك في الحلة؟ السر في رص ورق العنب والكرنب
المحشي بيفك في الحلة؟ السر في رص ورق العنب والكرنب
المحشي بيفك في الحلة؟ السر في رص ورق العنب والكرنب

ابنة روجينا تخطف الأنظار بجمالها وإناقتها .. صور

بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن
بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن
بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن

بعد العودة للمدارس.. 5 أسباب تجعل طفلك يطلب النوم طوال الوقت

5 أسباب تخلي طفلك يطلب النوم طول الوقت
5 أسباب تخلي طفلك يطلب النوم طول الوقت
5 أسباب تخلي طفلك يطلب النوم طول الوقت

بعد اعتذاره لـ ياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»
بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»
بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

زيوت في ترعة بسوهاج.. فيديو متداول يشعل الغضب والجهات المعنية تتحرك لكشف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد