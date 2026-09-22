مهرجان الجونة.. 13 فيلمًا تشارك في مسابقة الأفلام القصيرة

تشهد الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي عرض مجموعة من الأعمال المتميزة التي تتنافس في مسابقة الأفلام القصيرة

وهى كالتالي



مدينة البوم

CITY OF OWLS

جينيا كازانكينا | فرنسا، ألمانيا، إيطاليا | 2026 | الروسية | 14 د

في الليلة الأخيرة قبل مغادرتها، تأوي فيرا أختها الصغرى إلى الفراش. ولإخفاء السبب الحقيقي وراء رحيلها، تحكي لها حكاية قبل النوم؛ قصة عن مدينة ابتلعها ليلٌ أبدي.

تواصل

CONTACT

آنا بيلوفا | التشيك | 2026 | الإنجليز ية | 15 د

يتأمل فيلم التحريك القصير "تواصل" قدرتنا على التعبير عن الحب وتقبله. أثناء عيشها بعيداً كمغتربة، تتلقى امرأة شابة نبأ وفاة جدتها الحبيبة، لتغرق في تأملات عميقة. وخلال رحلة الطيران لحضور الجنازة، تجد نفسها أمام خيارين: إما تكرار النمط البارد لوالديها، أو احتضان الدفء الذي علمتها إياه جدتها.





ارتباك

DISQUIET

مريم عبد الجابر | مصر | 2026 | العربية | 14 د

تستلم مسؤولة خزانة شابة بمتجر كبير مظروفًا غامضًا من زبونة مسنة معتادة. يحتوي المظروف على مفتاح ورغبة أخيرة يائسة: التفقد والاطمئنان على الشقة حال اختفائها. وعندما تتوقف المرأة العجوز عن الظهور، تدخل العاملة المنزل وتجد جثتها. وبدلًا من طلب المساعدة، تتجول في أرجاء البيت، وترتدي ملابسها، وتأخذ خاتمها.

عرض عالمي أول



كسرت مزهرية

I BROKE A VASE

عاصم عبد العزيز | اليمن، الإمارات العربية المتحدة، السودان | 2026 |العربية | 15 د

تتحطم مزهرية علي، متسببةً في اندلاع الحرب في اليمن. وعندما يزوره مصطفى، صديقه الوحيد المتبقي، تُحيل محاولة علي إصلاح المزهرية لإيقاف الحرب صداقتهما إلى مسار آخر؛ ما يدفع مصطفى لمواجهة علي بحقيقة صادمة تقف حائلًا بينه وبين المزهرية.

عرض عالمي أول



حصان كالغان

THE KALGAN HORSE

زيشين تشاو | الصين، الولايات المتحدة | 2026 | الصينية | 13 د

في المساحة الفاصلة بين مجتمعي الزراعة والرعي بشمال الصين، ينتظر حصان مغولي مصير الخصاء، بينما يتوجب على صبي في العاشرة من عمره، يُصر على حمايته، مواجهة العنف والقسوة الذين يفوقان قدرته على الاستيعاب.

الخبيث

MY VILLAGE BLAMED WOMEN FOR THE END OF MANKIND

جاد شاهين | مصر، المملكة المتحدة | 2026 | العربية | 15 د

يعيش صياد شاب مع أمه وأخته وزوجته في قرية موبوءة بجائحة مميتة تصيب النساء.لمنع الوباء من الانتشار يسعى القرويون لاستبعاد المصابات.

عرض عالمي أول





كنتاكي غزة

KENTUCKY GAZA

عمر رمال | الأردن | 2026 | العربية | 22 د

في غزة تحت الحصار يمثل دجاج كنتاكي أسطورة متخيلة، يحَول أنور الشهية الجماعية إلى مغامرة تهريب ناجحة، بينما يحاول رتق الجرح الشعوري بينه وبين أبيه.

قطة الليزر

LASER-CAT

لوكاس أشر | البراز يل، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة | 2026 |البرتغالية | 22 د

بعدما تتسبب خدعة مؤشر الليزر في مشكلات غير متوقعة، تقضي مراهقة قلقة اجتماعيا ليلة أخيرة تجوب شوارع ساو باولو لتنقذ قطة الشاب محط إعجابها المصابة بشكل حرج، بينما يدفعه الذنب والارتياب نحو نقطة الانهيار.لا أحد يعرف العالم

NOBODY KNOWS THE WORLD

رودي ديكستر | بيرو، كولومبيا، إسبانيا، المكسيك | 2026 | الأسبانية |18 د

في ضواحي ليما، يعتني شيتو ذو الـ 11 عامًا بالحمام الزاجل الذي يستخدمه أخيهفي تجارة المخدرات. بعدما حطم العنف طفولته، يفتح الأسى واللمحات الإنسانية الخافتة إمكانية لقدر مختلف.

لم يقل أحدٌ أي شيء

NOBODY SAID ANYTHING

تامارا تودوروفيتش | صربيا، فرنسا، سلوفينيا، كرواتيا | الصربية | 15 د

تُستدعى كاتار ينا لمنزل أحد أصدقاء ابنتها لتواجه عواقب لعبة بدت بريئة في البداية ثمخرجت عن السيطرة.يا للشباب!

OH BOYS

أنطونيو دوناتو | إيطاليا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة | 2026 |الإنجليز ية، الإيطالية | 17 د

في قرية ساحلية، تحدث ثلاثة قصص عن الأنا الذكورية بالتوازي: يتبارى موسيقي ونفي فريق محلي كلٌ للتفوق على الآخر ببراعته؛ يحاول سائح بشكل يائس إثارة إعجاب حبيبته الجديدة على الغداء؛ ويتلقى لاعب كرة طاولة هاو هزيمة

مهينة على يد فتاة صغيرة. ٍ



يومًا ما ولد

SOMEDAY A CHILD

ماري روز أوستا | فرنسا، رومانيا، لبنان | 2026 | العربية( | 27 د

يعيش صبي ذو قدرات خارقة في الـ11 من عمره مع عمه في قرية لبنانية حيث طائرات الحرب جزء من الفضاء الصوتي اليومي، عندما يتسبب عن طريق الخطأ في تصادم طائرتين، يخرج ما كان يوما مختفيا عن التحكم.

ذكريات مسروقة

STOLEN MEMORIES

أنديرش دافيدسون | النرويج، السويد | النرويجية | 18 د

في الفوضى التي تبعت اقتحام لمنزل طفولته، يجد إميل ذو الـ18 عام صورا لنفسه رضيعا يستحم مع أمه، تعتقد حبيبته أن لها طابع جنسي، إميل ينكر لكن يتزايد الشك في قلبه.