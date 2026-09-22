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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

9 أفلام تتنافس على جوائز مهرجان الجونة السينمائي في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

الجونة
الجونة
أحمد إبراهيم

تشهد الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي عرض مجموعة من الأعمال المتميزة التي تتنافس في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 

وهى كالتالي

أرض الأجداد
FATHERLAND
بافل بافلكوفسكي | بولندا، ألمانيا، إيطاليا، فرنسا 2026| | الألمانية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية | 82 د
من مخرج فيلمي "إيدا" (2013) و"حرب باردة" (2018) الذي عرض في مهرجان لجونة عام 2017، يأتي هذا البورتريه عن الهوية والعائلة والحب والشعور بالذنب، وسط اضطرابات أوروبا ما بعد الحرب. عرض لأول مرة في مهرجان كان 2026، حيث حاز بافل بافلكوفسكي على جائزة أفضل مخرج بالمناصفة.
بعد ثلاثة أسابيع
3 WEEKS AFTER
ميروسلاف تيرزيتش | صربيا، بلغار يا، إيطاليا، كرواتيا، لوكسمبورج |2026 | الصربية | 95 د
عندما تترك حافلة المدرسة مجموعة من الطلبة عالقين معا بعيدا عن منازلهم، تكشف حادثة انتحار أحد زملائهم التصدعات، والتحالفات والأسرار التي تربطهم معا. شهد "بعد ثلاثة أسابيع" عرضه الأول في مسابقة الكرة الكريستالية في مهرجان كارلوفي فاري 2026 وفاز بجائزة السينما الأوروبية المرموقة.حديقة أحلامنا
THE GARDEN WE DREAMED
خواكين ديل باسو | المكسيك | 2026 | الإسبانية، الكريولية، الهايتية |100 د
تستقر عائلة هايتية تسعى لمستقبل أفضل في غابة مكسيكية تشكلت بفعل قطع الأشجار الجائر، لتجد لحظات هشة من الحب والصمود وسط واقع متشظٍ. عرض الفيلم لأول مرة في مهرجان برلين السينمائي. وعرض في مهرجان مالاجا حيث حاز على جائزة أفضل فيلم إيبرو-أمريكي، بجانب جائزة أفضل مخرج وأفضل مصور لجوكهان تيرياكي.
حليمة
HALIMA
ياسين الإدريسي | المغرب | 2026 | العربية | 85 د
تعيش حليمة مع زوجها في بيت متواضع قرب البحر، تكسب عيشًا بسيطًا من بيع بلح البحر. تتبع أيامها الإيقاع الهادئ للأمواج، لكن الماضي الذي تحاول دفنه يلح للظهور. فاز ياسين الإدريسي بجائزة أفضل مخرج وفازت خديجة عماري بجائزة أفضل ممثلة من مهرجان شانجهاي .2026
 

روز
ROSE
ماركوس شلاينزر | النمسا، ألمانيا | 2026 | الألمانية | 93 د
في ألمانيا القرن السابع عشر، يتمكن غريب من شق طريقه إلى قرية دمرتها الحرب؛ إذ يقدم نفسه بوصفه مزارعًا مجتهدًا وتقيًا، بينما يخفي خداعًا جريئًا يقع في صميم هويته التي يدّعيها. عرض الفيلم لأول مرة في مسابقة مهرجان برلين السينمائي 2026، حيث فازت ساندرا هولر بالدب الفضي لأفضل ممثلة.
قساطل
PIPES
كريم قاسم | لبنان، قطر، السعودية | 2025 | العربية | 112 د
في بلدة لبنانية يضربها الجفاف، يُستدعى عامل متقاعد بشركة المياه إلى العمل مجددا عندما يشيع قسطل مفقود الفوضى في مجتمع القرية. تنحدر رحلة البحث إلى مزيج من الغرابة والفكاهة والأسى، واللغز المستمر لموت صديق. حاز غسان سعد على جائزة الكرة الكريستالية لأفضل ممثل من مهرجان كارلوفي فاري .2026قليل من النور
A BIT OF LIGHT
علي عسكري | إيران، سويسرا، إيطاليا، كندا، تركيا | 2026 | الفارسية |87 د
بعد إغلاق عيادته قسريا بأمر حكومي إثر علاجه مصابي مظاهرة، يخسر الطبيب المحبط إيمانه بالمستقبل ويقرر إنهاء حياته. يمضي يومه الأخير مع والدته وإخوانه ليمهد لهم رحيله. شهد فيلم "قليل من النور" عرضه الأول في بينالي فينيسيا.يستكشف الفيلم قدرة الروابط العائلية على بعث الأمل.
كل العشاق في الليل
ALL THE LOVERS IN THE NIGHT
يوكيكو سودي | اليابان | 2026 | اليابانية | 139 د
فويوكو مصححة لغوية وحيدة تعيش حياة منظمة لكنها خاوية في طوكيو، يبدأ عالمها في التفتح عندما تبني رابطة مع معلم فيزياء غرائبي. لاقى "كل العشاق في الليل" احتفاءً كبيًرا وقت عرضه الأول في قسم "نظرة ما" بمهرجان كان السينمائي .2026يستكشف الفيلم برقة الصحوات الشعورية وجمال التواصل الإنساني.
لمن يجرؤ
ONLY REBELS WIN
دانيال عربيد | فرنسا، لبنان، قطر | 2026 | العربية | 99 د
تلتقي سوزان، أرملة في الستينات من عمرها، بعثمان في ليلة بيروتية. عثمان شاب منالسودان، لاجئ غير نظامي، وسوزان لبنانية فلسطينية الأصل وتكبره عمرا، يقعان في الحب ويدافعان عن حبهما ولبنان على أعتاب الانهيار. عرض الفيلم لأول مرة في قسم البانوراما في مهرجان برلين السينمائي .2026

مهرجان الجونة السينمائي الجونة السينمائي أرض الأجداد مهرجان الجونة الجونة

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