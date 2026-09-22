غارات روسية وأوكرانية ليلية تودي بحياة 5 أشخاص وتصيب 15 آخرين

أعلنت السلطات الروسية والأوكرانية، الثلاثاء، مقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين جراء موجة من الغارات الجوية المتبادلة خلال ساعات الليل، في أحدث تصعيد للهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ بين البلدين.

وفي أوكرانيا، قال حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك، أولكسندر هانزا، إن هجمات روسية استهدفت عدة مناطق في مدينة دنيبرو، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة ستة آخرين، إلى جانب أضرار لحقت بمستودعات ومنشآت تجارية.

وأضاف أن أضراراً أخرى سُجلت في مدينتي كريفي ريه وبافلوغراد، فيما أعلنت السلطات في العاصمة كييف إصابة 5 أشخاص جراء الهجمات.

وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، إن مستودعات اندلعت فيها النيران عقب القصف، كما تضررت واجهة الطابق الأرضي من مبنى سكني مؤلف من خمسة طوابق في حي دنيبروفسكي، ما استدعى إجلاء السكان.

من جانبها، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 186 هدفاً جوياً روسياً خلال الليل، بينها صاروخ من طراز «كاليبر» وثمانية أهداف من طراز «بانديرول/دان-تي»، إضافة إلى 177 طائرة مسيرة.

وأشارت السلطات الأوكرانية إلى أن الهجمات الروسية تركزت بصورة رئيسية على مناطق دنيبروبيتروفسك وكيروفوغراد وبولتافا.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ما وصفته بـ«ضربة واسعة النطاق» استهدفت منشآت صناعية ومنشآت للطاقة والبنية التحتية العسكرية والموانئ في عدد من المناطق الأوكرانية، بينها كييف ودنيبروبيتروفسك وبولتافا وأوديسا. وقالت الوزارة إن بعض الضربات استهدفت سفناً يُزعم استخدامها في دعم القوات الأوكرانية.

هجمات بطائرات مسيرة داخل روسيا

وفي الجانب الروسي، أعلن حاكم منطقة سامارا، فياتشيسلاف فيدوريشيف، مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية.

وقال فيدوريشيف إن عشرات الطائرات المسيرة أسقطت فوق المنطقة، مشيراً إلى استهداف منشآت صناعية، من دون الكشف عن مواقعها بالتحديد. وأضاف أن أضراراً لحقت أيضاً ببنية تحتية مدنية، بينها منازل خاصة ومركبات.

وفي المقابل، أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية استهداف مصفاة كويبيشيف في منطقة سامارا ومصفاة «باشنفت-يو إن بي زد» في مدينة أوفا، مشيرة إلى اندلاع حرائق في المنشآت.

وقالت الهيئة إن إنتاج المصفاتين يُستخدم لتلبية احتياجات الجيش الروسي، واعتبرت استهدافهما جزءاً من حق أوكرانيا في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

ولم يشر حاكم سامارا، فياتشيسلاف فيدوريشيف، في تصريحاته إلى الهجوم على مصفاة كويبيشيف.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 297 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية وشبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا.

ولا يزال التحقق المستقل من حصيلة الأضرار والخسائر المعلنة من الجانبين محدوداً، في ظل استمرار العمليات العسكرية وصعوبة الوصول المستقل إلى المناطق المستهدفة.