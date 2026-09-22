قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل استئناف سيدة وصديقها على حكم إعدامهما في قضية قتل زوجها وتقطيع جثمانه
ترامب يستعد لإلقاء كلمة أمام الأمم المتحدة وسط تحركات لفرض عقوبات على الجنائية الدولية
وزير خارجية إسبانيا: حان الوقت لإقامة دولة فلسطينية تعيش في أمان
خاص | حسام عبد المجيد يرفض عرضًا من الأهلي عن طريق نادر شوقي
القصة الكاملة في تعدي رئيس قسم الأطفال على ممرضة بمعهد الكبد بالمنوفية
وزير الاتصالات: إطلاق استراتيجية وطنية متكاملة لمراكز البيانات بنهاية العام الحالي
برنامج طبي عربي إفريقي لتعزيز خدمات علاج أمراض القلب في رواندا
إعلامي: محمود مرعي يدخل حسابات الأهلي.. وعموتة أبدى قناعته بضم اللاعب
نزل 5 جنيهات.. سعر الذهب في الصاغة الآن
عبد الناصر زيدان يكشف مصير شباب الأهلي مع عموتة
هبوط اضطراري لطائرة الرئيس الإيراني بمطار الجزائر نتيجة توقف تقني
رفع عليه الحذاء واعتذار رسمي من عميد المعهد.. القصة الكاملة لتعدي طبيب على ممرضة بمعهد الكبد بالمنوفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كاف يكشف عن موعد مباراتي الزمالك والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» نادي الزمالك بموعد مباراتي الفريق الأول لكرة القدم أمام الجيش الرواندي، في الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تقام مباراة الذهاب في تمام الساعة الخامسة مساء الجمعة 16 أكتوبر المقبل على ستاد أماهورو كيجالي في رواندا.

وتقام مباراة الإياب يوم السبت 24 أكتوبر على ستاد القاهرة الدولي  في تمام الساعة الثامنة مساءً.

كان الزمالك قد تأهل إلى الدور التمهيدي الثاني بعد تخطيه فريق إيه إس بورت الجيبوتي في الدور التمهيدي الأول للبطولة، ليضرب موعدًا مع الجيش الرواندي.

الزمالك نادي الزمالك فريق الزمالك الزمالك والجيش الرواندي دوري أبطال أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الثلاثاء.. كم يصل سعر الكيلو؟

دينا عزت

بعد ادعاءات اقتحام منزلها.. الأجهزة الأمنية تضبط دينا عزت

جامعة بنها

جامعة بنها تكشف سبب عدم تكليف الأولى على دفعتها بكلية الزراعة "معيدة"

بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

بعد اعتذاره لـ ياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب الآن بمصر.. وعيار 18 يسجل 5383 جنيها

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

أدين لها بالكثير في مشواري.. العوضي يعتذر لياسمين عبد العزيز بعد تصريحاته

الشناوي

طلب المشاركة.. الحقيقة الكاملة لأزمة حسام حسن والشناوي قبل مواجهة إيران

تراجع سعر الجنيه الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

الجنيه الذهب يخسر 441 جنيها ببداية تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

ترشيحاتنا

ما هي الصلاة التي تُقبل من المؤمن والمنافق

ما هي الصلاة التي تُقبل من المؤمن والمنافق؟.. عالم أزهري يكشف

جانب من الملتقى

الجامع الأزهر يناقش «الوعي الصحي بالغذاء» بين منظار الشريعة الإسلامية ورؤى الطب النفسي

دار الإفتاء

دار الإفتاء: الصدق وحفظ السر والأمانة أساس الإخلاص بين الزوجين

بالصور

طريقه عمل الارز بالخضار والجزر

طريقه عمل الارز بالخضار والجزر ..
طريقه عمل الارز بالخضار والجزر ..
طريقه عمل الارز بالخضار والجزر ..

المحشي بيفك في الحلة؟.. السر في رص ورق العنب والكرنب

المحشي بيفك في الحلة؟ السر في رص ورق العنب والكرنب
المحشي بيفك في الحلة؟ السر في رص ورق العنب والكرنب
المحشي بيفك في الحلة؟ السر في رص ورق العنب والكرنب

ابنة روجينا تخطف الأنظار بجمالها وإناقتها .. صور

بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن
بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن
بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن

بعد العودة للمدارس.. 5 أسباب تجعل طفلك يطلب النوم طوال الوقت

5 أسباب تخلي طفلك يطلب النوم طول الوقت
5 أسباب تخلي طفلك يطلب النوم طول الوقت
5 أسباب تخلي طفلك يطلب النوم طول الوقت

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

زيوت في ترعة بسوهاج.. فيديو متداول يشعل الغضب والجهات المعنية تتحرك لكشف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد