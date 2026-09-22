كاف يكشف عن موعد مباراتي الزمالك والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» نادي الزمالك بموعد مباراتي الفريق الأول لكرة القدم أمام الجيش الرواندي، في الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تقام مباراة الذهاب في تمام الساعة الخامسة مساء الجمعة 16 أكتوبر المقبل على ستاد أماهورو كيجالي في رواندا.

وتقام مباراة الإياب يوم السبت 24 أكتوبر على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساءً.

كان الزمالك قد تأهل إلى الدور التمهيدي الثاني بعد تخطيه فريق إيه إس بورت الجيبوتي في الدور التمهيدي الأول للبطولة، ليضرب موعدًا مع الجيش الرواندي.