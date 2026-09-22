نجم الزمالك السابق: محمد شحاتة وإسماعيل والونش يستحقون الانضمام لمنتخب مصر

قال إبراهيم عبدالخالق نجم الزمالك السابق إن الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك يضم مجموعة من اللاعبين المميزين في كل المراكز وقادرون على قيادة الفريق للمنافسة على كل البطولات هذا الموسم.

وأكد "عبد الخالق" في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج «زملكاوي» مع محمد عبدالجليل أن جميع اللاعبين يبذلوا مجهود كبير وظهروا بمستوى مميز في جميع المباريات منذ بداية الموسم.

وأشاد لاعب الزمالك السابق، عدي الدباغ يقدم مجهودا كبيرا في مركز الجناح الأيمن ورغم أنه يلعب في مركز المهاجم الصريح.

واختتم إبراهيم عبد الخالق تصريحاته بالتأكيد على أن ثلاثي الزمالك محمد شحاتة ومحمد إسماعيل ومحمود حمدي "الونش" كانوا يستحقوا الانضمام لمنتخب مصر في المعسكر الحالي، خاصة وأنهم كانوا من أفضل اللاعبين في الدوري خلال الجولات الـ5 الماضية قبل التوقف الدولي.