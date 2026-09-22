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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم.. اكتمال صفوف منتخب مصر بانضمام 3 محترفين استعدادًا لمواجهة أنجولا

منتخب مصر
منتخب مصر

تكتمل صفوف منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم "الثلاثاء"، بانضمام الثلاثي المحترف هيثم حسن، لاعب سيلتيك الاسكتلندي، ومحمد عبد المنعم، مدافع نيس الفرنسي، وإبراهيم عادل، لاعب نورشيلاند الدنماركي، إلى معسكر الفراعنة استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مرانه مساء اليوم كامل العدد، بعد وصول الثلاثي المحترف وانضمامهم إلى باقي اللاعبين الموجودين في المعسكر.

21 لاعبًا في مران منتخب مصر أمس

وشارك 21 لاعبًا في مران منتخب مصر، أمس الاثنين، بعد اكتمال وصول عدد من المحترفين والعناصر المحلية.

وضمت قائمة المشاركين: محمد صلاح، ورامي ربيعة، وعمر مرموش، وحمزة عبد الكريم، وعمر فايد، إلى جانب مصطفى شوبير، والمهدي سليمان، ومحمد علاء، وعبد العزيز البلعوطي، ومحمد هاني، وحسام عبد المجيد، وأحمد فتوح، ومروان عطية، وأحمد سيد زيزو، وإمام عاشور، وعلي محمود، ومصطفى زيكو، ومحمود صابر، وكريم حافظ، ومهند لاشين، وطارق.

وينضم باقي اللاعبين إلى صفوف المنتخب تباعًا، قبل الدخول في مرحلة التدريبات الجماعية مكتمل العدد استعدادًا للمباريات المقبلة.

حضور مجلس اتحاد الكرة مران الفراعنة

وشهد مران منتخب مصر حضور هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وخالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد، إلى جانب محمد أبو حسين وإيناس مظهر، عضوي مجلس الإدارة.

كما حضر مصطفى عزام، الأمين العام لاتحاد الكرة، وشوقي غريب، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، لمتابعة استعدادات المنتخب خلال معسكره الحالي.

منتخب مصر يواصل تدريباته مساء اليوم

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر تدريبه اليوم الثلاثاء في التاسعة مساءً، بمركز المنتخبات الوطنية، بمشاركة جميع اللاعبين الذين تم استدعاؤهم إلى المعسكر بعد اكتمال وصول المحترفين.

ويواصل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن العمل على تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا، مع اقتراب موعد الاستحقاقات الرسمية، وسط رغبة في الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل خوض المواجهات المقبلة.

منتخب مصر هيثم حسن محمد عبد المنعم إبراهيم عادل الفراعنة

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