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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بشرى لجماهير الزمالك.. 3 ملايين دولار من شباب الأهلي دبي خلال ساعات

الزمالك
الزمالك
علا محمد

أكد الإعلامي سيف زاهر، عبر قناة أون سبورت، أن نادي شباب الأهلي دبي سيحوّل خلال الساعات المقبلة مبلغ 3 ملايين دولار إلى نادي الزمالك، ضمن مستحقات صفقة انتقال البرازيلي لوكاس بيزيرا إلى الفريق الإماراتي.

وقال سيف زاهر، إن هذه الخطوة تمثل بشرة خير لجماهير الزمالك، مشيرًا إلى أن مستحقات لاعبي الفريق المتأخرة سيتم صرفها خلال 24 ساعة، مع العمل على إنهاء الأزمة المالية المتعلقة بمستحقات اللاعبين.

وأضاف أن فريق الزمالك سيعود إلى التدريبات غدًا، استعدادًا لمواجهة زد في كأس الرابطة، ثم خوض مباراة الأهلي المرتقبة في قمة الدوري المصري.

وأشار إلى أن وصول المستحقات المالية سيسهم في التعامل مع الأزمة الحالية، في ظل سعي إدارة الزمالك لتوفير الاستقرار للفريق قبل المواجهات المقبلة.

الإعلامي سيف زاهر شباب الأهلي دبي قناة أون سبورت الأهلي الزمالك

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