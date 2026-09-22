روسيا تشن ضربات على منشآت طاقة ومواقع عسكرية.. وإسقاط 297 مسيّرة أوكرانية

أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها شنت ضربة مكثفة طالت منشآت للصناعات المعدنية والكيميائية وقطاع الطاقة وبنى تحتية للموانئ، إضافة إلى مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا.

كما وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء إسقاط 297 مسيّرة أوكرانية خلال الليل، مشيرة إلى استهداف مواقع في كييف وبولتافا وأوديسا ودنيبروبتروفسك.

وتوعدت روسيا بـ"تكثيف" ضرباتها على كييف ردا على هجوم أوكراني الأحد بأكثر من ألف مسيّرة استهدف مصفاة نفط ومناطق سكنية وتسبب باندلاع حرائق.

وتصاعدت خلال الأشهر الأخيرة الضربات الروسية والأوكرانية، إذ شنت أوكرانيا هجوما واسع النطاق بالمسيّرات على مناطق روسية، استهدف مصفاة نفط ومناطق سكنية وتسبب بوقوع قتلى وجرحى واندلاع حرائق. وردت موسكو بالتوعد بتكثيف ضرباتها على كييف، فيما أعلنت السلطات الروسية تعرض أنظمة التصويت لهجمات إلكترونية.