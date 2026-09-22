ياسر ريان: لا أبحث عن التريند.. ومتعاطف مع رمضان صبحي

أكد ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، أنه يحرص دائمًا على الالتزام بالحيادية والموضوعية في آرائه وتحليلاته، مشددًا على رفضه إطلاق التصريحات من أجل البحث عن التريند أو تحقيق انتشار إعلامي.

وقال ياسر ريان، خلال تواجده ضيفًا على برنامج «ستاد المحور» الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: «أنا ملتزم بالحيادية والناقد البناء، وأرفض إطلاق آراء من أجل التريند، وأحرص دائمًا على أن تكون آرائي نابعة من وجهة نظري وقناعتي».

وأضاف نجم الأهلي السابق: «عندما يواجه البنك الأهلي النادي الأهلي، أتمنى فوز البنك الأهلي بسبب نجلي أحمد، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لي».

وتطرق ياسر ريان إلى موقف رمضان صبحي، مؤكدًا تعاطفه مع اللاعب ورغبته في استكمال مسيرته الكروية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح: «أنا متعاطف مع رمضان صبحي، وأتمنى أن يستكمل مسيرته الكروية، وأتمنى أن يبحث عن مخرج ويخوض تجربة جديدة في دوري الشركات بأحد الدول العربية، حتى يعود للمشاركة في المباريات ويستعيد مستواه».

واختتم ياسر ريان حديثه بالتأكيد على أهمية استمرار رمضان صبحي في ممارسة كرة القدم وعدم الابتعاد عن الملاعب، خاصة في ظل امتلاكه خبرات وإمكانيات يمكن أن تساعده على العودة للمشاركة بصورة منتظمة.