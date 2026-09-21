إبراهيم سعيد يساند رمضان صبحي: الابتلاء ليس نهاية الطريق.. هترجع أقوى

حرص إبراهيم سعيد، نجم الأهلي السابق، على توجيه رسالة دعم إلى رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، عقب قرار إيقافه لمدة 4 سنوات من جانب المحكمة الرياضية، على خلفية أزمة المنشطات.

ونشر إبراهيم سعيد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، رسالة مؤازرة لرمضان صبحي، أكد خلالها أن الابتلاء لا يمثل نهاية الطريق، وإنما قد يكون بداية لعودة أقوى.

وكتب إبراهيم سعيد: «الابتلاء مش نهاية الطريق.. الابتلاء دايماً بيكون بداية لعودة أقوى، كلنا بنغلط ودي مش النهاية يا رمضان، دي المحطة اللي هتخليك أقوى».

وأضاف نجم الأهلي السابق: «ستظل بالنسبة لي الأمهر والأفضل وآخر اللاعبين الموهوبين الحقيقيين، وموهبتك عمرها ما كانت محل شك».

وتابع: «اللي حصل مش هيغير نظرتي ليك ولا تقديري ليك كلاعب وإنسان، خليك قوي ومتخليش أي ظرف يكسرك، وإن شاء الله الأيام الجاية تكون أحسن بكتير».

واختتم إبراهيم سعيد رسالته قائلًا: «ربنا يكتبلك الخير وترجع أقوى من الأول.. شد حيلك يا كابتن والقمة دايماً بتستنى أصحابها».