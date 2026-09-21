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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: رمضان صبحي تعامل باستهتار مع عينة المنشطات.. والعقوبة قاسية جدا

شوبير
شوبير
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

علق الإعلامي أحمد شوبير علي أزمة رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، المتعلقة بقضية المنشطات، وذلك خلال برنامجه «الناظر مع شوبير»، بعد تأييد إيقاف اللاعب لمدة 4 سنوات ورفض الطعن المقدم منه أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية.

وقال أحمد شوبير إن رمضان صبحي تعامل باستهتار مع عينة المنشطات، موضحًا أن اللاعب قام بخلط العينة بالماء باعتبار أن الأمر عادي، وهو ما اعتُبر تلاعبًا في العينة، وليس مجرد نتيجة إيجابية في اختبار المنشطات.

وأوضح شوبير أن التلاعب في العينة يُعد مخالفة خطيرة، وقد تكون العقوبة المترتبة عليه أشد من حالة ثبوت إيجابية العينة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر كان سببًا رئيسيًا في العقوبة الموقعة على اللاعب.

وأضاف: «رمضان صبحي تعامل باستهتار مع عينة المنشطات وقام بخلطها بالماء على أساس إنه أمر عادي، فتعامل بأنه تلاعب في العينة، وهو أمر أشد أحيانًا من إنها لو خرجت إيجابية».

وتابع: «للأسف الحكم قاسي جدًا بإبعاده عن التواجد في أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، مش مجرد إيقاف فقط، وحتى مش مسموح له بالتدريب، ولن يكون على قوة أي نادي».

وكانت المحكمة الفيدرالية السويسرية قد رفضت طعن رمضان صبحي، لتظل عقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات قائمة، بعدما سبق للمحكمة الرياضية الدولية «كاس» إصدار العقوبة بسبب مخالفة لوائح مكافحة المنشطات المتعلقة بالتلاعب في العينة.

وبحسب ما أوردته تقارير عن تفاصيل العقوبة، فإن فترة الإيقاف تمتد حتى عام 2029، مع منع اللاعب من ممارسة النشاط الكروي خلال مدة العقوبة وفق اللوائح المنظمة.

واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على صعوبة تأثير العقوبة على مسيرة رمضان صبحي، قائلًا: «وهو أمر أشبه بالإعدام بالنسبة للاعب كرة القدم».

أحمد شوبير أزمة رمضان صبحي بيراميدز قضية المنشطات تصريحات شوبير

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