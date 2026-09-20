دايسين بجدية.. شوبير يوجه رسالة قبل مباراتي مصر في تصفيات أمم أفريقيا

علق الإعلامي أحمد شوبير على مباراتي منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا، مؤكدًا أهمية تحقيق الفوز وحصد النقاط الست، مع ضرورة التعامل بجدية مع المواجهتين وعدم الاستهانة بالمنافسين.

وقال شوبير: «نفسي ومُنى عيني إننا ناخد أول 6 نقاط، ولا نستهين بأي مباراة، ندخل من البداية دايسين».

وأضاف: «إحنا آخر مباراة مع أنجولا متعادلين في بطولة أفريقيا 0-0، متتخيلش إنها مباراة سهلة، غير أن أنجولا عندها 15 ولا 16 محترف».

واختتم أحمد شوبير حديثه بالتأكيد على أهمية دور الجماهير، قائلًا: «أتمنى ناخد الأمور بجدية، الجمهور ياخد الأمور بجدية ويكون مالي المدرجات سعة كاملة»



