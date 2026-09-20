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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أرقام تشرح ليلة الملك.. صلاح يحسم الديربي بأقصى فاعلية ويحصد أعلى تقييم

محمد صلاح
محمد صلاح
عبدالله هشام

نجح المصري محمد صلاح في قيادة فريقه طرابزون لفوز ساحق على جالاتا سراي بنتيجة أربعة أهداف دون رد في الدوري التركي 

وسجل محمد صلاح ثلاث أهداف في مرمى جالاتا سراي وصنع هدف في ليلة كبيرة قدمها الفرعون المصري لاسعاد جماهير طرابزون.

أرقام مميزة لـ محمد صلاح 

سجل صلاح 3 أهداف من 4 تسديدات فقط، 3 منهم كانوا على المرمى ووصلت دقة تسديداته لـ75% ليثبت الفرعون قدرته المميزة على إنهاء الهجمات.

ولم يكتفى محمد صلاح بالتسجيل بل صنع هدفًا، وخلق فرصتين خلال اللقاء، حيث ساهم في كل اهداف طرابزون أمام جالاتا سراي.

ونجح الفرعون في 3 مراوغات من أصل 4 بنسبة 75%، وكسب 6 التحامات أرضية من 10،صلاح لمس الكرة 54 مرة فقط، وداخل منطقة جزاء جالاتا 5 مرات.

حصد محمد صلاح أعلى التقيمات عبر مواقع الاحصائيات حيث منحه FotMob تقييم الأعلى في المباراة بـ 9.8  وفي Sofascore منح العلامة الكاملة 10/10.

محمد صلاح طرابزون الدوري التركي جالاتا سراي أهداف محمد صلاح

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