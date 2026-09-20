أرقام تشرح ليلة الملك.. صلاح يحسم الديربي بأقصى فاعلية ويحصد أعلى تقييم

نجح المصري محمد صلاح في قيادة فريقه طرابزون لفوز ساحق على جالاتا سراي بنتيجة أربعة أهداف دون رد في الدوري التركي

وسجل محمد صلاح ثلاث أهداف في مرمى جالاتا سراي وصنع هدف في ليلة كبيرة قدمها الفرعون المصري لاسعاد جماهير طرابزون.

أرقام مميزة لـ محمد صلاح

سجل صلاح 3 أهداف من 4 تسديدات فقط، 3 منهم كانوا على المرمى ووصلت دقة تسديداته لـ75% ليثبت الفرعون قدرته المميزة على إنهاء الهجمات.

ولم يكتفى محمد صلاح بالتسجيل بل صنع هدفًا، وخلق فرصتين خلال اللقاء، حيث ساهم في كل اهداف طرابزون أمام جالاتا سراي.

ونجح الفرعون في 3 مراوغات من أصل 4 بنسبة 75%، وكسب 6 التحامات أرضية من 10،صلاح لمس الكرة 54 مرة فقط، وداخل منطقة جزاء جالاتا 5 مرات.

حصد محمد صلاح أعلى التقيمات عبر مواقع الاحصائيات حيث منحه FotMob تقييم الأعلى في المباراة بـ 9.8 وفي Sofascore منح العلامة الكاملة 10/10.