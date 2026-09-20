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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

القصة الكاملة لإيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب المنشطات

رمضان صبحي
رمضان صبحي
عبدالله هشام

رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية، الطعن المقدم من رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على العقوبة الموقعة ضده في قضية المنشطات، لتؤيد بذلك قرار إيقاف اللاعب لمدة 4 سنوات، على خلفية اتهامه بتناول مادة محظورة.

ورفض الطعن يعني استمرار عقوبة الإيقاف الموقعة على رمضان صبحي، وبالتالي لن يتمكن اللاعب من ممارسة كرة القدم حتى عام 2029، وفقًا لمدة العقوبة المعلنة.

تفاصيل أزمة رمضان صبحي مع المنشطات 

بداية الازمة حينما واجه رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز أزمة بسبب المنشطات، حيث تجددت الأحداث بطعن واستئناف المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات “ وادا ” على قرار رفع الإيقاف عن اللاعب لسببين وهما التلاعب في العينة ووجود مادة محظورة في عينته.

ومن ثم أخطرت المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، نظيرتها المصرية النادو بأنه سوف يتم الاستئناف على قرار لجنة الاستماع برفع الإيقاف عن رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز.

تهمة إضافية على رمضان صبحي

المنظمة الدولية قالت إنها ألغت قرار لجنة الاستماع واعتباره "كأنه لم يكن"، واللاعب كان متهم بإضافة مادة للعينة والتلاعب فيها، وتلك القضية سيكون فيها إدانة للمنظمة المصرية أيضا".

المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات طالبت بإيقاف رمضان صبحي 4 سنوات، ولكن لحين إصدار القرار النهائي يحق للاعب المشاركة في المباريات محليا وقاريا قبل التأكيد اليوم من المحكمة الرياضية الفيدرالية

تفاصيل قرار المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات

في وقت سابق كشف هاني زهران، محامي اللاعب رمضان صبحي، تفاصيل قرار المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات الاستئناف على القرار الصادر ببراءة اللاعب من تهمة التلاعب في عينات المنشطات، ومطالبتها بإيقاف اللاعب لأربع سنوات.

وقال هاني زهران، في تصريحات تلفزيونية: تم إخطارنا بقبول الاستئناف مبدئيًا من قبل محكمة التحكيم الرياضية، مشيرًا إلى أن هذه خطوة متوقعة من قبل المنظمة مثلما استأنف رمضان صبحي من قبل على قرار إيقافه وصدر الحكم لصالحه.

وأضاف زهران: «هناك درجات تقاضي ونحن أخذنا براءة في الدرجة الأولى من التقاضي، وهذه هي الدرجة الثانية من الحكم وهو الاستئناف المقدم من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، والأمر سيُنظر في محكمة التحكيم الرياضية، وسيصدر القرار النهائي في غضون ثلاثة أشهر، وخلال تلك الفترة اللاعب سيلعب بشكل طبيعي».

وبالفعل صدر القرار اليوم بتأييد الحكم على اللاعب ومنعه من ممارسة كرة القدة لأربعة سنوات.

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