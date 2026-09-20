الهلال الأحمر يرفع جاهزية ألف متطوع بالتدريب على الإسعافات الأولية

ينفذ الهلال الأحمر المصري تدريبات متخصصة لأكثر من ألف متطوع في فروعه الـ27 بالمحافظات، على مهارات الإسعافات الأولية ودعم الحياة الأساسي، في إطار حرصه على رفع جاهزية المتطوعين وتعزيز قدراتهم على التعامل السريع والسليم مع الحالات الطارئة، وذلك ضمن مبادرة «بإيدك تنقذ حياة»، التي تستهدف نشر مهارات إنعاش القلب والتنفس والإسعافات الأولية بين مختلف فئات المجتمع.

ويتضمن التدريب جانبا نظريا وتطبيقات عملية على عدد من مهارات التدخل الإسعافي، من بينها إنعاش القلب والتنفس «CPR»، استخدام جهاز صدمات القلب الآلي «AED»، التعامل مع حالات انسداد مجرى الهواء، مشكلات التنفس، الأزمات القلبية، الصدمة، نوبات السكري، والتشنجات والإغماء.

كما تشمل التدريبات مهارات التعامل مع الجروح، النزيف، الحروق، الكسور، والتسمم، إلى جانب العضات واللسعات واللدغات، وحالات التعرض للحرارة أو البرودة الشديدة، بما يمكن المتطوعين من تقديم التدخل الإسعافي المناسب وفقا لطبيعة الحالة.

وتأتي التدريبات في إطار جهود الهلال الأحمر المصري لبناء قدرات متطوعيه