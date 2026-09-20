بنك ناصر ينظم ورشة تدريبية لتنمية المهارات العملية والمعرفية للعاملين

نظم بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورشة تدريبية لمجموعة من موظفي البنك، بالتعاون مع أكاديمية Banking Lounge برئاسة الدكتور عماد قطارة، وذلك في إطار حرص البنك على الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة كوادره.

تهدف الورشة تنمية المهارات العملية والمعرفية للعاملين بالبنك، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتطوير جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن تنفيذ البرامج التدريبية يأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير الكوادر البشرية، باعتبارها أحد أهم محاور دعم مسيرة التطوير المؤسسي وتحقيق أهداف البنك، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل البنك وقدرته على تقديم خدمات مصرفية أكثر كفاءة وفاعلية.

وأوضحت وزيرة التضامن أن البنك حريص على إتاحة فرص التعلم والتطوير المستمر للعاملين بالبنك بما يعزز جاهزيتهم للتعامل مع متطلبات العمل المصرفي الحديثة واحتياجات العملاء .

وفي ذات السياق صرح الأستاذ وليد النحاس نائب رئيسة مجلس الإدارة بأن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن توجه بنك ناصر الاجتماعي نحو ترسيخ ثقافة التعلم والتطوير المستمر داخل بيئة العمل، وإعداد كوادر مصرفية قادرة على التعامل بكفاءة ومرونة مع المتغيرات المتلاحقة التي يشهدها القطاع المصرفي، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمة المقدمة للعملاء ويعزز من قدرتهم على الاستفادة من المنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك.

وأضاف النحاس أن الورشة تناولت عددًا من الموضوعات والتطبيقات العملية التي تستهدف تعزيز قدرات المشاركين وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي، إلى جانب تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجالات ذات الصلة، مشيرا إلى استمرار العمل على تنفيذ المزيد من البرامج وورش العمل التدريبية خلال الفترة المقبلة، بما يدعم بناء كوادر مصرفية مؤهلة وقادرة على مواصلة مسيرة التطوير والابتكار داخل بنك ناصر الاجتماعي.