منتخب مصر يواصل تدريباته استعداداً لمواجهة أنجولا في افتتاح تصفيات أمم أفريقيا

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم، حسام وإبراهيم حسن، تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية، استعداداً لمباراتي أنجولا وجنوب السودان، المقرر لهما 25 و29 سبتمبر الحالي، في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027 ، ثم ودية جنوب أفريقيا، المقرر لها يوم 4 أكتوبر المقبل.

وبدأ مران المنتخب، بإحماءات بدنية، ثم جمل فنية، من قبل الجهاز الفني، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، ثم تقسيمة في نهاية التدريب.

وشارك في المران، اليوم، كل من: مصطفى شوبير والمهدي سليمان ومحمد علاء وعبدالعزيز البلعوطي ومحمد هاني وأحمد فتوح ومروان عطية وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور وعلي محمود ومصطفى زيكو ومحمود صابر ، وكريم حافظ ومهند لاشين وطارق علاء.

ومن المقرر أن يخوض منتخبنا الوطني، تدريباته، غداً، في التاسعة مساءً بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.