حسين عبد اللطيف يعلن قائمة منتخب مصر مواليد 2009 لدورة الصداقة الدولية

أعلن حسين عبد اللطيف، المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2009، قائمة الفراعنة استعدادًا للمشاركة في منافسات دورة الصداقة الدولية المقرر إقامتها في سويسرا.

وتنطلق منافسات البطولة يوم 24 سبتمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات تمثل 5 قارات، في تجمع دولي قوي للفئات السنية.

وتضم البطولة منتخبات البرازيل، إنجلترا، إسبانيا، كولومبيا، كوريا الجنوبية، كوت ديفوار، كندا، إلى جانب منتخب مصر.

ويخوض منتخب مصر مواليد 2009 منافسات الدورة بهدف الاحتكاك بمدارس كروية مختلفة، والاستفادة من المواجهات الدولية في إطار الاستعداد للاستحقاقات المقبلة.

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